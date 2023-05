Brown presentó 300 nuevos efectivos, camionetas 0km y motos policiales

Sumando más herramientas para la prevención del delito, el Municipio de Almirante Brown incorporó, gracias al trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad bonaerense, 300 nuevos agentes policiales pertenecientes a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), además de 10 camionetas y 12 motos cero kilómetro. Estas nuevas unidades se suman a los 60 móviles policiales recientemente presentados en Almirante Brown. Durante una actividad realizada en la base de la UTOI de San José, ubicada en el cruce de las calles Jorge y Balboa, Mariano Cascallares, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Carlos Montaña; y el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional, Javier Alonso, le dieron la bienvenida a los nuevos agentes. Se trata de 300 nuevos efectivos de la UTOI, una unidad conformada en 2017 y entrenada por el Grupo Halcón, que se suman a la prevención del delito en los barrios, junto con una decena de camionetas y doce motos bitripuladas de 750 centrímetros cúbicos para potenciar los patrullajes en los barrios. Esta unidad policial multipropósito es de despliegue rápido y está preparada para todas las funciones policiales. Cuenta, asimismo, con gran movilidad y versatilidad, generando un fuerte apoyo para potenciar a las fuerzas policiales desplegadas en el territorio. “Estamos muy contentos de incorporar 300 nuevos agentes para nuestro Municipio de Almirante Brown, que junto a las camionetas y las motos cero kilómetro potenciarán los patrullajes y las medidas preventivas en las localidades y en los barrios”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, destacó el trabajo articulado “con el gobernador Axel Kicillof, el jefe de gabinete Martín Insaurralde y el ministro Sergio Berni que nos permite seguir sumando herramientas para que nuestros vecinos y vecinas vivan mejor y más tranquilos”. Por su parte, Javier Alonso, sostuvo que “estos nuevos agentes están entrenados en el marco de la Policía Buenos Aires para llevar seguridad en los barrios, previniendo y disuadiendo cualquier tipo de hecho delictivo que perjudiquen o alteren el normal desarrollo de la comunidad actuando como Unidad de Proximidad Vecinal”, al tiempo que agregó: “Seguiremos trabajando para llevarle seguridad a la gente”. “Estamos poniendo en marcha esta nueva Base de Aproximación Vecinal que es una división de la UTOI garantizando la presencial policial para la prevención de la violencia y el delito en un montón de barrios que tendrán una presencia policial más permanente. Estos agentes fueron capacitados en un modelo de proximidad vecinal ejerciendo la autoridad para reprimir el delito pero también interviniendo en situaciones de conflictos vecinales, de salud mental, consumos problemáticos y salud mental”, agregó Javier Alonso. En la actividad dijeron presente también el presidente de la Comisión de Seguridad, Tránsito y Transporte del Concejo Deliberante local, Martín Borsetti, y el delegado municipal de San José, Humberto Morelli, entre otras autoridades.

Both comments and pings are currently closed.