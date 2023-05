El ENRE hace oficial la suba de hasta 145% para la tarifa de energía Eléctrica

El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) publicó este lunes en el Boletín Oficial la resoluciones 398/2023 y 399/2023 el aumento de tarifas para los usuarios residenciales de las zonas que tienen bajo su concesión Edenor y Edesur, en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Estos incrementos alcanzan, según especialistas en el tema, de hasta 145% ya que no solo se incrementa el valor de la energía, sino que además, se reducen los subsidios en el Precio Estabilizado de la Energía (PEE). De esta manera, el precio de la energía eléctrica que se consume en Capital Federal y el Gran Buenos Aires se acerca a los que abonan los usuarios de otras grandes ciudades, como Rosario, Córdoba, o Mendoza. Por otro lado, es una forma de reducir el déficit fiscal ,algo que viene reclamando el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de una menor pago de subsidios. Según lo acordado con el FMI en febrero del año pasado, el Gobierno debía bajar el déficit de 2,3% del PBI a 1,9%, pero según estimaciones privadas, como la de la consultora Quatum, con las proyecciones del primer trimestre, y la magra recaudación fiscal, todo apunta a que no se reducirá, sino que aumentará a 2,8%. Según cálculos de especialistas la tarifa media final de un usuario de ingresos altos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pasará, con impuestos, de $4.375 (valor de febrero) a $10.717, lo cual implica una suba de 145 %.

