El PAMI anunció un nuevo pago para jubilados

El PAMI anunció un nuevo pago de $10.000 para más de 1.000.000 de sus personas afiliadas como parte del Programa Alimentario que lleva adelante esa obra social de jubilados y pensionados. “La obra social universalizó ese beneficio para todas las personas mayores de 80 años que perciban hasta un haber y medio, quienes recibirán el monto de manera automática con el cobro de su jubilación sin la necesidad de hacer ningún trámite”, informó el PAMI a través de un comunicado. El nuevo pago del Programa Alimentario correspondiente a mayo, junio y julio se hará efectivo los primeros días de este mes, y desde el PAMI se informó que “la suma varía de acuerdo a la modalidad y zona geográfica de la o el afiliado”. “La medida -consignó la obra social conducida por Luana Volnovich– permite contribuir con un refuerzo alimentario que protege a los más vulnerables y pone en valor el esfuerzo de los casi 4.000 centros de jubilados que hace décadas acercan las políticas socio preventivas del PAMI a sus comunidades”.

Both comments and pings are currently closed.