Con bicicarros, el municipio potencia la recolección diferenciada de residuos

El Municipio de Almirante Brown, a través del programa Eco Inclusión, potencia el servicio de recolección diferenciada en centros comerciales y también domicilios para avanzar hacia un distrito más sustentable y con inclusión social, en el marco de un trabajo articulado con cooperativas de recicladores urbanos. Debido al gran impacto de la iniciativa, la recolección diferenciada por los centros comerciales se realiza mediante la utilización de 28 “Bici Carros” que fueron entregados por la Comuna con el objetivo de ir eliminando gradualmente la tracción a sangre. En este sentido, el servicio se lleva adelante de lunes a viernes de 9 a 14 horas en las zonas centro de Burzaco, San José, Glew y Longchamps; en Claypole, en tanto, de 9 a 12 horas; y en Adrogué en dos turnos: de 8.30 a 13.30 y de 15 a 19 horas. A esto se suma también un recorrido especial incorporado recientemente para la avenida San Martín (en Calzada y San José) de 9 a 13 horas. “Nuestro objetivo es que cada vez más vecinos y vecinas se sumen a esta iniciativa tan importante que es el reciclado para seguir potenciando este pulmón verde que representa Almirante Brown en el Conurbano bonaerense”, destacó Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que “es una alegría muy grande que cada vez sean más los días y lugares donde sumamos recolección diferenciada porque todo eso apunta a tener un distrito más sustentable y con conciencia ambiental”. Actualmente se trabaja en articulación con once cooperativas que recorren los distintos puntos del distrito, entre las que se encuentran Movimiento Popular La Dignidad, Bio Sur, Recicladora 2 de Abril, Recicla Brown, La Nueva Cava, Mundo Plast, Pampa, Colectivo Ambiental, FOL, EcoBur y San Cayetano Punto Verde. Durante dicho recorrido se entrega una bolsa transparente donde los comerciantes depositan sus residuos reciclables como papeles (blanco o de color, revistas, diarios, fotocopias y folletos), plásticos (botellas, bazar, tapitas, bolsas y sachets), cartones (cajas, bolsas o maples), vidrios (envasas de color o transparentes, frascos y botellas) y metales (latas, aerosoles, llaves, candados o desodorantes, entre otros). En todos los casos, el material recopilado se traslada a los diferentes “Eco Puntos” que se encuentran ubicados en las localidades de San José, San Francisco de Asís y Burzaco, donde los materiales son clasificados por recuperadores urbanos, prensados y finalmente enviados a industrias para que los transformen en material reutilizable. A estos “Eco Puntos” también llega el material que los camiones retiran de los cestos soterrados y de las 13 estaciones de reciclado ubicadas en diferentes puntos del municipio. Este servicio de recolección diferenciada se fue potenciando con el correr de los meses ya que cada vez son más los comercios que se suman a esta iniciativa, a tal punto que en mayo se sumarán 20 bicicarros más a los 28 que funcionan actualmente. Cabe destacar que en paralelo también se efectúa entre una y dos veces por semana, dependiendo la zona, la recolección diferenciada en domicilios, en un servicio que es puerta a puerta mediante la utilización de un camión del Municipio que acopia el material reciclado.

