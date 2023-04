Un chico de 11 años fue armado a la escuela y le pegó un culatazo a la maestra : “Yo soy re mafia”

La ciudad bonaerense de La Plata se vio conmovida por un inesperado hecho de inseguridad. Todo sucedió el viernes pasado en la Escuela 55, situada en 28 y 62, de la capital de la provincia de Buenos Aires, cuando un chico de once años fue armado a su colegio y tras amenazar a sus compañeros, le pegó un culatazo a una docente. El niño había presumido en redes sociales la manipulación del arma y había anticipado que la iba a llevar al establecimiento educativo.

Lo sucedido fue denunciado por padres de otros alumnos, que señalaron que el chico que asiste a sexto grado en primer lugar salió al patio de la escuela, amenazó a varios compañeros y finalmente le aplicó un culatazo a una docente. Una vez que pudo ser controlado el alumno agresor, se comprobó que en realidad se trataba de un arma de aire comprimido. Horas antes de protagonizar el incidente, el chico había subido a una red social un video en el que presumía la manipulación del arma, a la vez que lanzaba amenazas. “´Esto es en serio ´guacho´, ¿Sabés cómo la llevo a la escuela y le aplico a todos mafia?”, dice en uno de los videos, según publicó el diario El Día. “No me busqués porque voy a tu casa y te pego un tiro”, añadió el menor. “Yo soy re mafia y le meto un tiro a la profe”, expresa en otro tramo del video mientras se apunta el arma a la cabeza. Según indican padres de alumnos citados por el mismo medio, este lunes pedirían explicaciones a las autoridades por lo ocurrido ya que no fueron notificados y se enteraron por sus propios hijos. También exigirán medidas preventivas para que no vuelvan a ocurrir episodios que pongan en riesgo la integridad de alumnos y docentes.

Both comments and pings are currently closed.