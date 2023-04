Claypole celebra su 139° aniversario con un gran festival artistico

En el marco del 139° aniversario de Claypole, el Municipio de Almirante Brown llevará adelante este sábado 15 y el domingo 16 de abril el festival familiar “Brown a Cielo Abierto” que incluirá música, shows y la presentación de numerosos artistas de la región para el deleite de las y los vecinos del distrito. La propuesta, que llega en el marco del 150° aniversario del Partido de Almirante Brown, arrancará a partir de las 16 horas al Parque de la Estación de la mencionada localidad, en Billinghurts y 17 de Octubre, y contará además con la Feria de Emprendedores Locales. “Celebramos un nuevo aniversario de nuestra querida localidad de Claypole con un gran festival familiar, por eso invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que se sumen a las diversas propuestas que incluyen la feria de emprendedores local y diversos shows en vivo”, subrayó Mariano Cascallares. En tanto, desde la Comuna que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, informaron que la comunidad podrá disfrutar de los siguientes shows: El sábado actuarán a Sol YKS, Tammy Lee y El Mago y la Nueva, además de Cumbia Chingulay y el ballet Irupe. Mientras que el domingo se presentarán Banda Límite, Gimena Rey, ballet La Vuelta del Gato Moro, Esteban Show y Agrupación Kaos.

