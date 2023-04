Declararon paisaje protegido al “Camino de las Flores” de Longchamps

La Legislatura bonaerense convirtió en ley un proyecto presentado por la ex diputada browniana Cristina Vilotta e impulsado por Mariano Cascallares declarando Paisaje Protegido de la Provincia de Buenos Aires al área de flora y fauna nativa conocida como “Camino de las Flores” en la localidad de Longchamps. Esta iniciativa contó con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y su titular Daniela Vilar. Se trata de un sector ubicado sobre la Pampa Ondulada conformado por 199 hectáreas determinado por la Ruta 16 desde la calle J. Ingenieros hasta la extensión de la calle Mercedes y desde la misma hasta la avenida Argentina siempre de Longchamps. Allí además se encuentra la naciente del Arroyo del Rey, perteneciente a la Cuenca Matanza-Riachuelo. Son lugares relativamente altos donde las aguas de lluvia escurren hacia sectores más deprimidos formando la naciente de cursos de agua. El llamado “Camino de las Flores” está constituido por tierras privadas destacándose la confluencia con el sector público en el objetivo común de preservarlo y potenciarlo. Este espacio constituye uno de los grandes pulmones verdes silvestres dentro del Municipio de Almirante Brown y del área metropolitana en general, que conserva una gran parte de la flora y la fauna autóctona con pastizales, humedales y parches de monte nativo. La ley es el resultado del aporte municipal y del trabajo conjunto entre los legisladores, las entidades protectoras del ambiente y las vecinas y los vecinos especialmente de Longchamps. A partir de su declaración como Paisaje Protegido de Interés Provincial se propicia la oportunidad de generar un trabajo articulado entre Provincia y Municipio para elaborar un Plan de Manejo Ambiental que proteja y ponga en valor las áreas declaradas espacios verdes o protegidos. Mariano Cascallares destacó “el trabajo del equipo del Municipio, y también de los vecinos, universidades y facultades, ONGs, centros culturales e instituciones y organizaciones ambientalistas en el territorio para generar esta política pública que nos posibilitará seguir cuidando el patrimonio natural de nuestro querido distrito”. Por su parte Cristina Vilotta consignó que “el Camino de las Flores posee una gran cantidad de especies de flora y fauna autóctonas, humedales y reservorios de agua que ayudan a equilibrar el medioambiente en nuestro municipio”. Finalmente el intendente interino Juan Fabiani mencionó la importancia de continuar preservando y poniendo en valor los pulmones verdes que potencias a Almirante Brown como pulmón verde de la región, tales como la Quinta Rocca de Burzaco, la Quinta Antares o el Parque Don Orione. Entre las instituciones que colaboraron con este logro se destacan el Rotary Club de Rafael Calzada, la Secretaría de Política Ambiental y Hábitat del Municipio de Alte Brown, el Ministerio de Ambiente bonaerense, la Comunidad Organizada Camino de las Flores, el Centro Comunitario Refugio de la Esperanza, la ONG Amigos de la Tierra – Tierra Nativa, la Red de Jardines Silvestres de Almirante Brown, el Club de Observadores de Aves de Alte Brown, el Centro Cultural Camino de las Flores, la Facultad de Agronomía de la UBA, el programa “Caminando sobre Gliptodontes” de la UNLP, la Universidad Nacional de Lanús, y la Sociedad Argentina de Botánica.

