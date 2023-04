Dengue y fiebre chikungunya: qué hacer si se detectan síntomas

“Los síntomas de mayor gravedad pueden presentarlos niños y niñas, personas que ya tuvieron dengue, personas mayores y personas inmunosuprimidas o con comorbilidades”, advirtió la gestión provincial. Desde el Poder Ejecutivo, se planteó que, ante la presencia de síntomas, “lo más importante es beber abundante agua, no tomar aspirinas ni automedicarte y consultar a un establecimiento de salud”. Cómo se transmite el dengue La enfermedad se traspasa por la picadura de las hembras del mosquito Aedes aegypti. Pixabay Cuando una hembra se alimenta de sangre de una persona enferma de dengue adquiere el virus y, al picar a otras personas, lo transmite. El contagio solo se produce por la picadura del mosquito, no hay contagio de persona a persona. Estos mosquitos también transmiten el virus chikungunya y virus Zika. Por ello, la medida más importante de prevención es la eliminación de los criaderos de mosquitos, es decir todos aquellos recipientes que acumulen agua dentro y fuera de casa, ya que este mosquito tiene hábitos domiciliarios. Síntomas La fiebre está acompañada de dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor articular o muscular, sarpullido o erupción en la piel, náuseas o vómitos, y dolor abdominal. Freepik. Asimismo, se puntualizó que los síntomas que indican mayor gravedad son el dolor abdominal intenso o dolor al tocar el abdomen, los vómitos persistentes, el sangrado de encías, nariz u ojos, el cansancio o la irritabilidad, y la presión arterial baja. Cómo cuidarse del dengue El Gobierno bonaerense recomendó: Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras Emplear repelentes ambientales como tabletas y espirales Pixabay Aumento de casos La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que el brote “encuentra un sistema de salud fortalecido luego de atravesar una pandemia”. En este sentido, aseguró que se registra sobre todo en las provincias del centro y norte del país: “La situación implica un esfuerzo enorme para el sistema, pero se tiene equipos de salud nacionales, provinciales y municipales que ya se conocen muchísimo”. Además, indicó que para el control de las enfermedades “se ponen en marcha inmediatamente las redes que se generaron en la pandemia para avanzar en las medidas en el terreno”.

