Pablo Vico presentó en la Casa Municipal de la Cultura su libro “Una vida en Ascenso”

Durante un emotivo acto realizado en la Casa Municipal de la Cultura de Adrogué, el director técnico del club “Brown de Adrogué” Pablo Vico, junto al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani y a Mariano Cascallares, concretó la presentación de su libro “Una Vida En Ascenso”, donde relata su historia, una figura única del fútbol argentino. La obra fue presentada en una jornada que contó con la presencia de familiares, amigos, jugadores y el cuerpo técnico y autoridades del Club Atlético Brown. Entre ellos, el presidente de la Institución deportiva, Adrián Vairo, además del campeón mundial, Héctor “El Negro” Enrique. También participó el autor del libro, Hernán Skrypka y el actor e hincha tricolor Pedro Alfonso. La presentación fue coordinada por los periodistas de TyC Sports Daniel Baretto y Leonardo Zárate, quienes entrevistaron a Vico, en un ameno encuentro dispuesto para rendirle homenaje a esta personalidad destacada del deporte. En la oportunidad, Vico solo tuvo palabras de agradecimiento a todos los presentes y a quienes siempre lo acompañaron en su labor profesional. “Es muy difícil expresar lo que siento, quiero agradecer a Mariano y a Juan, es un honor estar acá, y que me acompañen, gracias a todos por confiar en el cuerpo técnico de Brown, yo solo trato de ser una mejor persona y hacer bien mi trabajo”, sostuvo emocionado el técnico. Por su parte, Cascallares destacó: “Es una alegría poder acompañar a Pablo con la presentación de su libro, muy bien logrado, una vida muy rica en anécdotas y experiencias, que a pesar de los golpes se volvió a levantar y dónde la resiliencia ha sido una de las caractertísticas principales”. “Es un hombre récord, un símbolo porque es el único técnico que vive en la cancha y por sobre todo es humilde ya que cada vez que ha tenido que destacar su vida, sus éxitos -como ascender con el Club- lo hace desde un punto de vista colectivo. Vico es Brown, Brown es Vico destacado como jugador, como preparador y como vecino del distrito”, culminó Cascallares. Se sumaron a los elogios no solo sus compañeros del club, sino el “Negro” Enrique que agregó: “En Almirante Brown hay dos campeones del mundo, Tagliafico y Yo, pero más el más campeón de todos es Pablo y merece estar viviendo este reconocimiento”. Tambien Fabiani subrayó: “Es un orgullo que Vico camine entre nosotros, que dirija a Brown, es un ejemplo, un buen tipo”. Durante la jornada, Vico y Hernán Skrypka recibieron una copia de la ordenanza a través de la cual el Honorable Concejo Deliberante de distrito, declaró de interés municipal y cultural al libro “Una Vida en Ascenso”. Participaron también de la jornada, el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, el titular del Instituto del Deporte de Almirante Brown, Jonathan Frisa, y un reconocido hincha del Club, Pedro “Peter” Alfonso, entre otros. “Una Vida en Ascenso” El libro relata, en tercera persona, la vida de una figura única del fútbol argentino. Que durante 14 años dirigió ininterrumpidamente al equipo de Brown, un hombre récord en el deporte más popular del país. Sus vivencias, su historia marcada por la superación y la resiliencia, en un relato supervisado por el propio protagonista. Una obra que exhibe una fuerte experiencia de vida más allá de lo futbolístico, de quién supo reponerse de las vicisitudes, como la muerte de un hijo. De un hombre que genera admiración y empatía, un caso inigualable en la disciplina, no solo por dirigir durante muchos años un mismo equipo, sino por vivir en las instalaciones del club hace más de 20. Una vida, digna de contar no solo por su crecimiento personal, sino por sus logros en el deporte, que ponen en evidencia que con esfuerzo se pueden alcanzar los sueños. La historia de un hombre cuya calidad humana, empatía, y humildad lo hace merecedor de respeto y reconocimiento

