Provincia de Buenos Aires: Kicillof confirmó que no desdoblará las elecciones 2023 como hizo CABA

Este próximo sábado se vence el plazo para que Kicillof publique el decreto que establece las pautas para la votación en las PASO y las generales de este 2023. Con la aproximación de la fecha límite, el jefe del Ejecutivo bonaerense decidió no desdoblar las elecciones. De esta manera, el 13 de agosto serán las PASO. Dos días después empezará el escrutinio definitivo en cuyo resultado se proclamará a los ganadores que competirán en las elecciones generales que se realizarán el 22 de octubre. “La Provincia tiene una ley, ya lo expliqué a esto, tiene una ley de PASO, que se adhesiona a ley de PASO nacional, que implica que la PASO es en la misma fecha. Eso será así”, explicó Kicillof. Y criticó a la oposición: “Escuché a Santilli, a Espert, en el momento en que todavía no se había desplazado, como era más o menos previsible, pero a los dos hablar de un desdoblamiento, supongo que con argumentos parecidos a lo que ocurrió en la Ciudad. Nosotros hoy tenemos una ley, no tenemos mayoría. Es un resorte que maneja el poder legislativo y nosotros no tenemos mayoría. Lo que pasó en la Ciudad yo no tengo ese resorte para decidirlo sobre las PASO”, argumentó. Y sobre ese posible resorte, el gobernador contó: “Son decisiones complejas cuando no está definida la estrategia total, y la verdad que no está definida la estrategia total. Nosotros hoy hicimos una reunión en el PJ, pero vamos un poco más atrás“. Asimismo, Kicillof, en una entrevista en C5N, aseguró sobre la interna en el FdT: “El Día del Militante, el 27 de noviembre del 2021 después de la elección legislativa, el Presidente en un acto dijo que íbamos a una PASO y fijó una estrategia. No hemos tenido espacio para discutir nosotros esa decisión”. “Las veces que hubo PASO en el peronismo no fueron una buena experiencia”, manifestó y consideró que “es claro que la unidad es importantísima y el peronismo necesita esa unidad, pero nadie puede aislarse”. Y sumó: “Cuando el kirchnerismo resolvió la estrategia, cuando Cristina más precisamente, que fue en el ‘17 y después en el ‘19, el resultado fue que se ganaron las dos elecciones, la del ‘17 fue un paso importante y después la del ‘19 se sacaron casi veinte puntos en Provincia”. Sobre su candidatura para reelegir en PBA, afirmó: “Nosotros tenemos que resolver una estrategia. Nadie se salva solo y no puede haber aventuras personales; tenemos que hacer una estrategia que nos permita arreglar lo que falta arreglar y que no vuelva la derecha. Hay que dar la discusión: la derecha o los derechos”. En esa línea, manifestó que “nosotros necesitamos una estrategia ganadora a nivel nacional” porque “lo que está en riesgo es muy grande. Ya escuchamos a nuestra oposición: no se les cae una idea. Lo único que se les cae es ajuste y sacar derechos”. Precisó que ese achicamiento implica “menos educación, menos salud, menos obra pública” y contrastó con “los niveles de actividad que hay hoy en la provincia de Buenos Aires en todo el interior y en el conurbano tienen que ver con la obra pública”. Este jueves, Kicillof cerrará con un discurso la marcha del kirchnerismo en plaza Lavalle frente a Tribunales contra el Poder Judicial. El gobernador contó que “hay una embestida del partido judicial” contra la Vicepresidenta. “A Cristina le apuntaron con una pistola a centímetros de la cara el año pasado. Ninguno de nosotros vivió una cosa así”, sostuvo sobre una posible candidatura, aunque agregó que “es indudablemente la dirigente política de más peso en la Argentina”. “Yo pertenezco a un sector que se encolumna con Cristina y creo que las cosas que ella dijo estaban en lo cierto“, cerró. ASÍ SERÁN LAS ELECCIONES 2023 El calendario electoral comenzará el 25 de abril con el cierre del padrón provisorio que el 5 de mayo será publicado. El 15 de mayo es la fecha límite para hacer la convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Lo hace el Presidente de la Nación con un decreto que se publica en el Boletín Oficial. El miércoles 14 de junio será el último día que los partidos políticos tendrán para pedir el reconocimiento de alianzas transitorias con las que querrán competir. Diez días después, el sábado 24 de junio, vence el plazo para que los partidos políticos presenten las listas de sus precandidatos. Cada partido debe oficializar sus candidatos en sus juntas electorales y los modelos de sus boletas y comunicar ambas cosas a la justicia electoral. El 14 de julio se designarán a las autoridades de mesa y los juzgados electorales deben aprobar las boletas con los candidatos. El 11 de agosto comienza la veda electoral y el 13 de agosto serán las PASO. Dos días después empezará el escrutinio definitivo en cuyo resultado se proclamará a los ganadores que competirán en las elecciones generales que se realizarán el 22 de octubre. El 2 de septiembre la Cámara Nacional Electoral debe convocar a los candidatos a Presidente de la Nación para el debate obligatorio. El primero será el 8 de octubre y el segundo el 15. Si hay ballotage presidencial habrá un tercer debate que será el 12 de noviembre, siete días antes del balotaje, previsto para el 19 de noviembre

Both comments and pings are currently closed.