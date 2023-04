Lomas insegura: Fueron a comprar una moto, pero los engañaron y les robaron todo

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la ciudad bonaerense de Ingeniero Budge, donde tres hombres fueron víctimas de una estafa. Los sujetos, oriundos de la ciudad de Moreno, pactaron un encuentro para cerrar la compra de una moto que habían visto a la venta en la tienda de Facebook, conocida como Marketplace. Cuando llegaron al lugar acordado, saludaron a los supuestos vendedores, sin embargo, estos sacaron un arma y allí comenzó el drama: les dispararon, los golpearon y les robaron todo. Una cámara de vigilancia registró el momento en el que se produjo el hecho delictivo. Las imágenes muestran que uno de los compradores salió corriendo, pero recibió un tiro en una de sus piernas. El otro sufrió una golpiza y el último, el conductor del auto tuvo que entregarles el dinero para pagar la supuesta moto que vendían los ladrones.

