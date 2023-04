Aumentos en combustibles: Gobierno acordó con petroleras subas del 4% mensual hasta agosto

El Gobierno nacional acordó con las empresas petroleras un nuevo esquema de aumentos en los precios de los combustibles durante los próximos cuatro meses. La pauta rubricada con las principales firmas del sector establece una suba mensual del 4% desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto. El acuerdo previo también avaló incrementos del 4% mensual entre enero y marzo. El acuerdo, impulsado por el ministerio de Economía, fue presentado esta tarde por la secretaria de Energía, Flavia Royon, y el secretario de Comercio, Matías Tombolini, y establece una pauta del 4% mensual en los precios de la nafta y el gasoil. Las subas comenzarán a regir este sábado 15 de abril y tendrán vigencia hasta el 15 de agosto. Desde Economía señalaron que con esta medida se busca “proteger a los consumidores y fomentar la estabilidad en el mercado”. El nuevo Precios Justos del sector petrolero fue rubricado esta tarde por las empresas YPF, PAE, Raízen y Trafigura, durante un encuentro con Royon y Tombolini en el ministerio de Economía.

