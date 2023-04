Llega a Brown el 12° festival Japones Burzaco Matsuri

El Municipio de Almirante Brown informó que este domingo 16 de abril la Asociación Japonesa de Burzaco llevará adelante la edición número 12° del Festival Matsuri 2023. El encuentro, llevado adelante en el marco del 125° aniversario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Argentina, tiene como objetivo difundir la cultura japonesa, y tendrá lugar, de 10 a 17 horas en el campo de deporte Kyowaen que la comunidad nipona posee en la localidad de Burzaco, ubicado en la Av. Monteverde y la calle Japón. Allí los vecinos y vecinas podrán tener un acercamiento a la vida, a las costumbres, y a la historia de la cultura japonesa en nuestra región y disfrutar de comidas y bailes típicos participativos, además de una colorida feria de artesanías. En el festival habrá presentaciones de Judo, Karate, Taico (tambores japoneses) y Eisa. Serán más de 40 los stands de gastronomía no solo nipona, sino local, y más de 60 los puestos de artesanos que dirán “presente”. Además, con el bono contribución de ingreso, el público podrá participar de sorteos, y también contribuir en una acción solidaria a beneficio de instituciones educativas del distrito. En esta ocasión, en articulación con el Municipio que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, el jardín de Infantes N 914 de Glew y la Escuela Primaria N 49 de Burzaco recibirán equipamientos para el desarrollo de sus actividades escolares. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a disfrutar y conocer la cultura de la comunidad japonesa que celebra su origen y promueve su historia con el tradicional festival Matsuri en Burzaco”, señaló Mariano Cascallares. Cabe señalar que en caso de lluvia el festival se reprogramará para el próximo 23 de abril.

