Se adelantan las lluvias en el Gran Buenos Aires

El SMN había pronosticado lluvias para este miércoles 12 de abril en Ciudad y Gran Buenos Aires, en una jornada en la que la temperatura máxima, por las tormentas, se espera que se aleja definitivamente de los 30 grados para bajar a los 22. Pero ahora el Servicio Meteorológico Nacional indica que las lluvias llegarían el martes 11 de abril, por la noche. Las tormentas aisladas de la noche del martes se extenderán a la madrugada y mañana del miércoles, jornada en la que luego del mediodía mejoraría el tiempo.

Both comments and pings are currently closed.