Elizabeth Gómez Alcorta: “Soy precandidata a jefa de Gobierno porteño, es el tiempo de las mujeres”

En medio de la interna y las especulaciones en el Frente de Todos por el armado de las listas en los distintos distritos, la ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta ratificó que ella será “precandidata a jefa de Gobierno” en la Ciudad de Buenos Aires. “Soy precandidata representando a un grupo de sectores heterogéneos del mundo sindical, movimientos sociales y colectivos feministas. Lo componen el Daniel Catalano (secretario general de ATE Capital), (Roberto) Beto Pianelli (Metrodelegados), (el dirigente social) Rafael Klejner, el Partido Comunista, Soberanxs y muchos otros sectores que tienen representación en colectivos feministas, estudiantiles, sindicales y sociales”, explicó. En diálogo con AM530, la ex funcionaria consideró que el PRO no gobierna este distrito desde hace casi 16 años porque el territorio “sea de derecha”, sino porque la oposición no ha “estado a la altura de las condiciones para poder ofrecer un proyecto que motive y enamore”. “Esta es una Ciudad que expulsa. Cada vez más gente se va a vivir al Conurbano porque no puede pagar los alquileres. Depende en qué barrio naces, tenés siete años de diferencia de expectativa de vida. Es un lugar donde tenés 10 veces más de posibilidades de que te maten si vivís en una comuna que en otra”, agregó.

Both comments and pings are currently closed.