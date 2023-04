Detuvieron a una mujer que tenía a su beba en brazos y llevaba cocaína en un pañal

Una mujer fue 28 años fue detenida que con su beba de un año que, según fuentes de la Policía de la Ciudad, esperaba para realizar una entrega de cocaína que llevaba escondida en un pañal, en el barrio porteño de Constitución. El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones Comunales 3 de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Garay y Pichincha, donde se observó a una mujer con una beba en brazos observaba continuamente su teléfono celular. Los oficiales vestidos de civil indicaron que se identificaron y le preguntaron si necesitaba algo, pero al ver el nerviosismo de la mujer, procedieron a requisarla en presencia de testigos. Fue entonces que encontraron escondidos en un pañal los envoltorios de cocaína en trozos. Al consultar con la Unidad Flagrancia Este, se ordenó el traslado de la imputada a la alcaidía de Mujeres de la Ciudad. La Justicia ordenó el secuestro de los estupefacientes como así también de los tres celulares que tenía la involucrada en su poder y se labró un expediente por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización o venta”.

