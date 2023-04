El municipio potencia con mas obras su red de 32 CAPS considerada una de las modernas del conurbano

El Municipio de Almirante Brown, en articulación con la Provincia de Buenos Aires, informó que avanzan a todo ritmo con las obras para la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 33 “Libertad” en el barrio Don Orione, y también con importantes trabajos de ampliación en el CAPS N°12, ambos en la localidad de San Francisco de Asís. De esta manera, los CAPS de Almirante Brown continúan creciendo y sumando servicios, ya que además de las mejoras constantes en materia de infraestructura y los trabajos de ampliación, desde hace tiempo que el sistema incorporó la Historia Clínica Digital para que los datos de los pacientes estén disponible en la red de atención primaria del distrito. Por tal motivo, la red de CAPS local es considerada como una de las más modernas y avanzadas del Conurbano bonaerense, tanto en materia edilicia como en la prestación de los servicios. “Seguimos realizando mejoras y ampliando nuestra red de Centros de Salud en el distrito para continuar fortaleciendo la asistencia primaria sanitaria a nuestros vecinos y vecinas”, remarcó Mariano Cascallares, al tiempo que el intendente interino Juan Fabiani subrayó que “el gran trabajo con Nación y Provincia para continuar realizando obras en todo Almirante Brown”. En lo que respecta a la obra en el nuevo CAPS de Don Orione, los trabajos se concentran en la intersección de las calles Araujo y Río Diamante, en proximidad a la Delegación Municipal, donde se encuentra muy avanza la construcción de un nuevo edificio. Se trata de un moderno espacio que fortalecerá los servicios y permitirá que los vecinos y vecinas tengan un mejor acceso a la red de atención primaria de la Comuna. El nuevo centro cuenta con cuatro consultorios generales, dos odontológicos, un vacunatorio, farmacia, zona de depósito y oficinas de administración. También dispondrá de un salón de usos múltiples, sala de espera, y de seis módulos sanitarios, de los cuales dos de ellos están adaptados para personas con discapacidad. Cabe recordar que con este nuevo establecimiento, el distrito contará con 33 CAPS, todos nuevos o refaccionados y reequipados para brindar un mejor servicio a la comunidad. Finalmente, en simultáneo, se está avanzando también con obras de ampliación en el CAPS N°12, también de la localidad de San Francisco de Asís, para seguir mejorando y potenciando la atención primaria de la salud de los vecinos y vecinas. Se trata de una reforma de infraestructura donde se suman nuevos consultorios y oficinas administrativas al edificio existente, además de trabajos de climatización y conectividad.

