Cascallares y Fabiani junto a los ex combatientes que viajan a las Islas Malvinas

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, mantuvieron un encuentro con los cuatro ex combatientes locales que viajan a las Islas Malvinas para reafirmar la Soberanía Nacional sobre el territorio y rendir homenaje a los caídos en ese suelo argentino. La jornada se llevó adelante en el Palacio Municipal, donde las autoridades le hicieron la entrega formal de los vouchers de viaje a los veteranos Sergio Pérez, Roberto Yucheri, Julio Bogado y Roberto González. En este sentido, los héroes brownianos partirán a Malvinas en este mismo mes de abril, donde permanecerán varios días realizando distintas actividades, entre ellas rendir un sentido homenaje a los compañeros caídos, para finalmente regresar a nuestro distrito. “Para nosotros es una alegría muy grande compartir con nuestros ex combatientes esta reunión previa a su viaje a las Islas Malvinas para que puedan cumplir su sueño de volver a pisar nuestra tierra”, remarcó Mariano Cascallares, quien subrayó la importancia del programa “Brown en Malvinas”. Gracias a dicha iniciativa, cada año veteranos brownianos viajan al archipiélago para reafirmar la Soberanía Nacional sobre el territorio. En esta oportunidad, los cuatro ex combatientes fueron elegidos tras participar en un sorteo junto a otros 13 veteranos. Finalmente, Juan Fabiani, remarcó que “esta iniciativa tan importante nos llena de orgullo” ya que “tiene que ver con nuestro eterno agradecimiento a estos héroes que entregaron su vida por la soberanía nacional”. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y el coordinador de Ex Combatientes, José Manuel Palacios, entre otras autoridades.

