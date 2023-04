Tras la liberación de los colectiveros acusados de golpear a Berni, se levantó el paro de las 16 líneas

Ya funcionan todas las líneas de colectivos en el AMBA. Tras días de protestas, primero por el asesinato del chofer Daniel Barrientos y luego por la detención de dos trabajadores acusados de haber golpeado al ministro Sergio Berni, levantaron el paro que persistía. Las dos personas que habían quedado tras las rejas en las primeras horas del jueves, lo que derivó en una nueva medida de fuerza que incluía la detención de líneas de colectivos de la zona. Los afectados eran 620-382-242-174-624-96-88-205-621-49-193-325-378-622-284-218. Tal como había anunciado la UTA, apenas recuperaron la libertad los dos hombres se retomó el servicio habitual en los servicios de zona oeste del Gran Buenos Aires. De todos modos, durante este viernes trabajan con un esquema reducido por ser feriado. Ambos colectiveros fueron indagados por haber golpeado al ministro de Seguridad de Buenos Aires Sergio Berni, aunque eligieron mantenerse en silencio. “Por indicación mía se negaron a declarar. Se les leyó la prueba y la Fiscalía mantuvo la instrucción, respetó el debido proceso y ya están en libertad. Seguramente va a haber una oportunidad para que le pidan disculpas al ministro“, explicó Silvio Piorno, su abogado. Además, completó: “Lo único que quiero decir es que los choferes de colectivos, especialmente en La Matanza, están trabajando bajo mucha presión, hay muchas agresiones, muchos delitos cometidos contra ellos, salen a trabajar y no saben si van a volver. Esto seguramente también sea contemplado por la Justicia”.

