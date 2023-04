Cristina Fernández de Kirchner definió a la deuda como “la verdadera tragedia histórica de Argentina”

El fallo se emitió desde Londres: el Tribunal Superior de ese país solicitó la indemnización de cuatro fondos buitre, que demandaban a la Argentina por supuestamente haber alterado los datos de crecimiento del PBI, que determinaban los montos de los activos denominados “cupones PBI” emitidos en el 2013. Luego del fallo, el ministro bonaerense de Hacienda y Finanzas, Pablo López, publicó una serie de explicaciones que fueron replicadas por Cristina Fernández de Kirchner, una vez más crítica hacia la operatoria internacional conjunta con medios argentinos. En principio, Pablo López citó en su cuenta oficial de Twitter una noticia de la tapa del diario Clarín, que titulaba: “Por mentir sobre datos del Indec, Argentina debe pagar 1.330 millones de euros”. A ello, el ministro respondió que “el que miente es Clarín: como ya explicamos, el juez no concedió ese argumento ni que hubo mala fe de Argentina. Les dio la razón con un tecnicismo indefendible: por una interpretación de la cláusula de los bonos, sostiene que el país debió haber pagado aún creciendo menos de 3%“. “Estos instrumentos ligados al PIB fueron diseñados para que el país pagara a sus acreedores sólo cuando creciera extraordinariamente, + 3%. Todos (INDEC, los privados, hasta el macrismo cuando cambió la serie) coinciden en que en 2013 eso no pasó, por lo que no correspondía pagar“, detalló. Posteriormente, López criticó que “aún así los buitres reclaman el pago; un tribunal inglés les da la razón por una cuestión técnica; y acá Clarín, una vez más, ‘informa’ de forma tendenciosa y engañosa, tomando partido por los buitres“. En ese sentido, precisó que “pagar hubiera sido ilógico y contrario al espíritu del instrumento, que era pagar si el país crecía de manera extraordinaria. Lo que quieren los buitres, y el juez concede insólitamente, es que se pague aunque el país no creció. Es escandaloso“. “Los que defienden este fallo son los mismos que siempre dijeron que las estadísticas se cambiaban para mostrar un crecimiento mayor. Ahora dicen que habría sido para mostrar uno menor”, concluyó. A raíz de esos comentarios, Cristina Fernández de Kirchner definió a la serie de publicaciones de Pablo López como una “precisa y objetiva descripción de los hechos, que no solo desarma otra mentira de Clarín, sino que desnuda algo más grave: los fondos buitres siempre obtienen sentencias de tribunales extranjeros que nunca se ajustan a derecho, pero si a darles rentabilidades extraordinarias”. Finalmente, aseguró que “más allá que la referida sentencia no es definitiva y va a ser apelada por el país, refleja la verdadera tragedia histórica de Argentina: su endeudamiento financiero y Clarín jugando, como siempre, para afuera”.

