Semana Santa: El municipio Brown realizará un Via Crucis con mas de cien artistas en la Plaza Brown

El Municipio de Almirante Brown informó que llevará adelante una serie de actividades durante Semana Santa este jueves 6 y viernes 7 de abril, las cuales incluirán un Vía Crucis representado la Pasión de Cristo con un elenco de más de cien artistas en escena y también una reunión de oración y shows culturales. Las actividades comenzarán el jueves en la Plaza Brown, donde desde las 19 horas se llevará a cabo un momento de oración junto a todas las Iglesias de nuestro distrito, en articulación con el Consejo de Pastores de Almirante Brown, y también shows artísticos. Ese mismo día pero en la Parroquia Santa Ana de Glew, ubicada en Raúl Soldi N°287, se realizará también la Misa Vespertina de la Cena del Señor. El viernes, en tanto, organizado por el Instituto Municipal de las Culturas será el turno de la representación de la Pasión de Cristo, con un elenco conformado por más de cien artistas que en un escenario montado en la Plaza Brown darán vida al Vía Crucis. De esta manera, los artistas harán la representación del también llamado “Camino de la Cruz”, es decir el trayecto recorrido por Cristo durante su Pasión, desde el Pretorio de Pilatos hasta el Calvario y su crucifixión. La propuesta comenzará desde las 19 y es organizada en articulación con la Iglesia Bautista Cristo para Todos. Finalmente, el mismo viernes se llevará adelante otro Vía Crucis pero en Glew, en la Parroquia Santa Ana, también desde las 19 horas. El trayecto será en oración desde la citada Parroquia hasta la Capilla Señor del Milagro del Barrio Gendarmería. Mariano Cascallares invitó a las vecinas y los vecinos a participar de las actividades en esta Semana Santa y añadió: “Vivamos este tiempo tan especial para los cristianos con la fe y el amor que Jesús nos transmitió”.

