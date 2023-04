Semana Santa: qué promociones ofrecen los bancos y billeteras digitales con descuentos de hasta 45%

Se acerca la Semana Santa y bancos, billeteras digitales y supermercados ofrecen importantes descuentos y cuotas sin interés, por ejemplo, en heladerías, restaurantes, deliverys, supermercados y hasta en turismo. Beneficios de Banco Patagonia en Semana Santa

Del 4 al 9 de Abril, comprando en Mamushka, Nucha y Rapanui, Banco Patagonia ofrece hasta 30% de descuento con tarjeta de débito y crédito y si se abona con Amex Banco Patagonia se suma un 10 % adicional. Informate más

El jueves 6, con PedidosYa, los clientes tienen hasta un 45% con Amex Black y hasta un 35% con Master y Visa. El miércoles 5, en Supermercado Carrefour los clientes pueden obtener hasta un 20% con tarjeta de débito y crédito. Y en la tienda CLUBPATAGONIA (clubpatagonia.com.ar), pueden acceder, hasta el 30 de abril, a 12 cuotas en la compra de huevos de Pascua y gifts cards. Beneficios de BBVA en Semana Santa

En naftas, BBVA ofrece en Axion hasta un 50% de reintegro los miercoles. 10% exclusivo a través de MODO tope $600 por compra + 20% exclusivo a través de MODO con tarjetas de credito BBVA tope $1.000 por compra o 40% exclusivo a través de MODO si cobras tu sueldo en BBVA tope $2.000 por compra En entretenimiento ofrece descuentos para distintas obras. Para Tootsie con Nico Vázquez en el Teatro Lola Membrives: 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés desde el 2 de febrero hasta el 3 de junio. Para Vida y Obra de FRIDA KAHLO en La Rural: 3 cuotas sin interés del 24 de enero al 15 de abril. En cines Cinemark y Hoyts: 2×1 + 20% de descuento en Candy. Del 1 de enero al 31 de julio. En gastronomía ofrece en restó, bares y heladerías hasta 30% de reintegro todos los viernes. (Tope de reintegro: $6.000) del 1 de abril al 30 de junio. En heladería Lucciano’s 30% de reintegro exclusivo a través de MODO. (Tope $1.500 por compra + 10% adicional si cobras tu sueldo en BBVA, tope $750 por compra) del 1 de abril al 30 de junio. En cafeterías 30% de reintegro todos los sábados, exclusivo a través de MODO (tope $750 por compra + 10% adicional su cobras tu sueldo en BBVA, tope $750 por compra) Del 1 de abril al 30 de junio. En BurgerKing 30% de reintegro todos los viernes, exclusivo a través de MODO (tope $2.000 por mes) Del 1 de abril al 30 de abril. En peluquerías 30% de reintegro todos los viernes y sábados, exclusivo a través de MODO, tope $4.500 por mes, del 1 de abril al 30 de junio. En shoppings 20% de reintegro todos los sábados, exclusivo a través de MODO, tope $5.000 por compra. Acumulable con planes “Ahora”. Beneficios de ICBC en Semana Santa

Durante la Semana Santa, los clientes ICBC podrán acceder a ofertas únicas. A través de ICBC Mall, marketplace exclusivo, se podrán adquirir productos de todas las categorías con hasta 60% de descuento y 12 cuotas sin interés pagando con MODO. Los descuentos aplican únicamente los días 3 y 4 de abril. Beneficios de Banco Macro en Semana Santa

Los clientes que compren con sus Tarjetas de Crédito Macro en Havanna y Rapanui tienen un 20% de ahorro. El tope de devolución es de 3.000 pesos por cuenta por mes. Los que abonen con Tarjetas de Crédito Macro Selecta pueden acceder a un descuento del 30% con un tope de devolución de 5.000 pesos por cuenta por mes. Ambos beneficios están vigentes hasta el 9 de abril. Además, es posible cambiar los Puntos Macro Premia por hasta 50% de ahorro en Chocolaterías y Supermercados. En supermercados hay más beneficios. Todos los miércoles hasta el 30 de septiembre, con Tarjetas de Crédito Macro pagando con QR MODO desde App Macro se accede a un 20% de ahorro en Carrefour, Changomas e HiperChangomas. El tope de devolución es de 2.000 pesos por cuenta por mes. Con Tarjetas de Crédito Platinum Macro abonando con QR MODO desde App Macro hay 25% de descuento en Carrefour, Changomas, e HiperChangomas. El tope de devolución es de 3.000 pesos por cuenta por mes, hasta el 30 de septiembre. Finalmente, con Tarjetas de Crédito Macro Selecta pagando con QR MODO desde App Macro es posible tener un 30% de ahorro en Carrefour, Changomas e HiperChangomas. El tope de devolución es de $4.000 por cuenta por mes y el beneficio está vigente hasta el 30 de septiembre. Beneficios de Banco Supervielle en Semana Santa

El Banco Supervielle ofrece un 30% de reintegro en pascuas todos los días pagando con tarjetas Visa débito del Supervielle en: – Comercios adheridos: Arcor Center, Cauca y Compañia de Chocolate entre el 06 de abril del 2023 al 09 de abril del 2023 disponible todos los días, con un tope de reintegro por Banco por promo: $1500 – Desde la App de MODO y App de tu Banco – Tiempo de acreditación: Hasta 30 días posteriores a la compra – Recordá vincular a MODO la cuenta bancaria de la tarjeta con la que vas a realizar el pago. Para acceder a los beneficios se debe realizar una compra con tus tarjetas Visa débito del Supervielle a través de MODO. El reintegro lo verás acreditado en la cuenta del Supervielle. Beneficios de Ualá en Semana Santa

Ualá estableció una serie de alianzas para este período. Con Booking ofrece un 5% adicional sobre el total de la compra en reservas hasta diciembre de 2023. Hasta el 31 de diciembre. Además ofrece desde 500 hasta 20.000 millas en AAdvantage de American Airlines, desde 500 hasta 30.000 millas en Smiles, entre 15% y 20% de descuento en Jetsmart y un 10%, 15% y 20% de descuento en Plataforma 10. Beneficios de Carrefour en Semana Santa

Las promociones de Carrefour en Pascuas incluyen huevos desde $150, roscas a partir de $699 y oferta especial en langostinos de Huella Natural Ofertas especiales de huevos y roscas de Pascuas Huevo Biznikke de chocolate nevado y chocolate blanco de 20 gramos con un 42% off a un precio final $150.

Conejo Bonafide de chocolate de 60 gramos tiene un 28% off, a $390.

Nugaton de chocolate con leche y chocolate blanco por 91 gramos estará un 31% off, a un valor de $790.

Huevo de la marca Carrefour de 80 gramos a $1.099 la unidad.

Rosca con crema por 400 gramos con 30% de descuento a $699.

Rosca con crema por 550 gramos con 20% de descuento a $1.200.

Rosca rellena por 650 gramos a $1.400.

80% de descuento en la segunda unidad (con máximo de hasta 6 unidades)

Bon o Bon de chocolate con leche por 55 gramos: llevando dos unidades cada uno tendrá un valor final de $1.100 y en su versión de 110 gramos el precio es de $1716.

Huevo Tofi de chocolate de 115 gramos a $1.716 cada uno llevando dos productos.

Huevo Bariloche chocolate con leche de 65 gramos: precio final de $478 aprovechando esta promo.

Huevo Vizzio de chocolate de 87 gramos por $720 por unidad.

Huevo de Pascua Shot de chocolate y maní por 210 gramos a $1.440 cada uno.

Huevo Bariloche premium de 220 gramos a $2.544 cada unidad.

Pescadería Para la ocasión Carrefour tendrá una oferta especial de langostinos congelados pelados desvenados por $2.227 por 500 gramos de su línea Huella Natural, que ofrece productos orgánicos de excelente relación precio – calidad, bajo prácticas de producción y de consumos responsables, trazabilidad y respeto por el medio ambiente y la biodiversidad. Los langostinos son de captura a mar abierto patagónico, garantizando la crianza de la especie en su hábitat natural, lo que permite su desarrollo y crecimiento óptimo y también la recuperación natural de la población. Otros productos Tentáculos de calamar: $89.9 por 100 gramos

Calamar congelado: $125 por 100 gramos

Tubos de calamar: $288 por 100 gramos

Filet de merluza congelado: $1329 por kg

Kanikama clásico: $737 por 250 gramos

Mejillones: $707 por 250 gramos

Cornalitos enteros: $768 por 500 gramos

Camarones congelados: $585 por 100 gramos

Anillas de calamar: $315 por 100 gramos

Anillas rebozadas: $1228 por 250 gramos

Langostinos pelados cocidos congelados: $399 por 100 gramos

Medallón de salmón rebozado por 400 gramos a $515

Medallón de salmón congelado por 200 gramos a $519

Crocantes de merluza por 320 gramos a $809

Filet de merluza rebozado por 500 gramos a $1575

Porciones de salmón por 300 gramos a $2.182

Salmón ahumado por 200 gramos a $2.641

15% de descuento de productos Epuyén, (no incluye el filet de merluza).

