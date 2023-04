Pueblo y gobierno de Brown realizaron un emotivo homenaje a los heroes de Malvinas

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó este 2 de abril en la Plaza Puerto Argentino de la localidad de Malvinas Argentinas un emotivo acto junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, en homenaje a los héroes caídos y que lucharon durante la Guerra del Atlántico Sur. El homenaje se inició con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino en el Monumento al Soldado y continuó con la colocación de ofrendas florales en los cenotafios de los héroes brownianos caídos Omar Chaile, Ignacio María Indino, Aldo Moreno, Macedonio Rodríguez y Mario Rodríguez. Además, con el Pabellón Nacional a media asta, se realizó también un emotivo minuto de silencio y posteriormente se entregaron vouchers a los veteranos que viajarán a las Islas en el marco del programa del Municipio “Brown en Malvinas”: Sergio Pérez, Roberto Yucheri, Julio Bogado y Roberto González. El presidente Alberto Fernández indicó que “a partir de 2003 con Néstor Kirchner a la cabeza empezamos a poner al tema Malvinas como un tema central para la Argentina. Porque no era justo seguir invisibilizando a estos héroes. A quienes estamos homenajeando, es a nuestros héroes que en 1982 lucharon poniendo en peligro su vida por la patria”, señaló. “En este Día Nacional del Veterano y de los Caídos en las Malvinas queremos reafirmar el compromiso de seguir Malvinizando el distrito con el afán de que nuestros héroes, que dieron todo en defensa de la soberanía nacional, tengan todo el reconocimiento que se merecen”, subrayó Mariano Cascallares durante la jornada. Fabiani, en tanto, destacó la labor de los veteranos para que la memoria “esté vida”, al tiempo que enfatizó que “nuestros héroes estarán siempre presentes en nosotros y en cada rincón de Almirante Brown”. Posteriormente, Alberto Fernández, Cascallares y Fabiani concretaron una entrega de viviendas a vecinos y vecinas de Almirante Brown, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggioti, en el marco del Plan Reconstruir. En el homenaje a los ex combatientes y los caídos en Malvinas dijeron “presente” el canciller argentino Santiago Cafiero; la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz; y la ministra de Salud Carla Vizzoti. De la actividad participaron el diputado nacional Federico Fagioli; el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán, y la delegada de Malvinas Argentinas, Antonella Napoli. También dijeron presente el coordinador de Ex Combatientes, José Manuel Palacios, y el presidente del Centro de Veteranos Puerto Argentino, Guillermo Rezk, junto a familiares de veteranos de Guerra, entidades de bien público, establecimientos educativos y vecinos y vecinas de Almirante Brown.

