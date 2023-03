Perczyk, Sileoni, Cascallares y Fabiani presentaron el programa que suma horas de clases en las escuelas

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y su par de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, presentaron en Almirante Brown, junto a Mariano Cascallares y al intendente interino Juan Fabiani, el programa que promueve extender una hora diaria la jornada escolar de las escuelas primarias de gestión estatal. En Brown son 58 las instituciones que se incorporan a la iniciativa. La Casa Municipal de la Cultura de Adrogué fue escenario de la presentación de la propuesta “Una Hora Más” impulsada por el Gobierno Nacional, que sigue creciendo y que durante este año se implementará en 11.400 escuelas de todo el país. En ese marco, a partir del mes de abril, un total de 2475 instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, tendrán una hora extra por día o jornada extendida, entre ellas, 58 escuelas de Almirante Brown. Fueron parte de la jornada la secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz y el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, entre otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, directivos, inspectores y docentes de la región. El acto se abrió con las palabras de bienvenida del intendente, que subrayó el trabajo del Estado Nacional en la búsqueda de una mejor educación. En tanto, Cascallares, que agradeció a los presentes por el compromiso puesto en esta iniciativa que promueve reforzar el aprendizaje, se mostró satisfecho por todas las acciones que se realizan en Almirante Brown en materia educativa, como la creación de la Universidad, la colación de los primeros graduados de la Alta Casa de Estudios, y la apertura de más de 40 escuelas, entre ellas, la técnica Nro.5 de Rafael Calzada, última en inaugurarse. Al respecto señaló: “Nos enorgullece ser parte de un distrito que tiene a la enseñanza como objetivo central y concreto, y así avanzar- en articulación con el Estado nacional y provincial- en una educación pública de calidad”. A su turno, Sileoni subrayó que “la medida no tiene muchos antecedentes en el sistema educativo, y en ella confluyen la decisión financiera y originalidad para encontrar un camino que parecía obturado en la educación argentina”, con más horas de clase y un refuerzo del aprendizaje. Con este programa- agregó- que más allá de los vaticinios desalentadores “antes solo teníamos el 10 por ciento de los chicos con más de cuatro horas de clases y ahora alcanzamos el 70 por ciento”. Sileoni explicó que son muchos los desafíos que conlleva la iniciativa para que los chicos estén una hora más en la escuela, como la nocturnidad, el aspecto nutricional, el darle contenido a esa hora adicional y el presentismo docente. En ese marco, sostuvo que la sociedad pide que los pibes estudien más y que desde el Estado se contemplan todas las acciones necesarias para dar respuestas y poner de pie a la educación. Finalmente, Perczyk hizo hincapié en la necesidad de enseñar más y mejor con instituciones educativas inclusivas y de calidad, con el desafío de que todos los chicos y chicas de primaria “estén más tiempo en la escuela y aprendan lo que tengan que aprender”, sostuvo. En este sentido, manifestó que son 11.400 las instituciones en el país que integran el programa, una política a través de la cual “pasamos de 720 a 960 horas de clases anuales, o sea un 25 por ciento más tiempo de clases”, explicó. Asimismo, el ministro se refirió al esfuerzo no solo financiero sino académico, una inversión muy grande, donde no solo los chicos tienen una hora más de clase, sino también los maestros. “Hay un enorme esfuerzo para financiar esta medida, estamos igualando hacia arriba, reduciendo la desigualdad, es un proceso que lleva tiempo, pero estamos dando un paso muy importante, construyendo universalidad ya que todos tenemos los mismos derechos, y el esfuerzo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros chicos”, culminó. EL PROGRAMA EN LA PROVINCIA Cabe señalar, que la provincia Buenos Aires incorporará al programa, a partir del 1° abril, 1569 escuelas de gestión estatal que hasta el momento tenían jornada simple, las que se sumarán a las 906 que forman parte de la iniciativa desde el año pasado. Un total de 205 tendrán jornada completa, mientras que 1364 sumarán una hora adicional. De manera que llegarían a un mínimo de 25 horas semanales de estudio presencial. En tanto son 850 mil los estudiantes beneficiados con el plan educativo que promueve aumentar horas y días de clase y así reforzar el aprendizaje en lengua y matemática. En la región se incorporaron al programa, escuelas de San Vicente, Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Echeverría, Cañuelas, y Almirante Brown. Durante el acto, también dijeron presente, el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; la titular del Consejo Escolar, María Marta Silva; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón, y el inspector jefe regional, Leonardo Lafflitto, entre otros directivos de establecimientos educativos de la Región 5.

