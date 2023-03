En el 150° aniversario de Brown, vuelve el Festicala a Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown anunció que llevará adelante este viernes 31 de marzo, sábado 1° y domingo 2 de abril una nueva edición del tradicional Festival de la Cultura Argentina y Latinoamericana (Festicala) en la localidad de Ministro Rivadavia con la presentación de Massacre, Los Tipitos, Guillermo Fernández y Peteco Carabajal, entre otros muchos artistas. El Instituto Municipal de las Culturas Brown indicó que las jornadas, libres y gratuitas, se llevarán adelante en la Plaza Eva Perón, ubicada entre las calles Lahille y Sandoval, e incluirán charlas, actividades teatrales, de circo, malabares, una feria artesanal, stands con productos gastronómicos y la Feria Mi Pyme. “Estamos muy felices de anunciar el regreso de una de las actividades culturales y musicales más importantes y tradicionales de Almirante Brown: nuestro Festicala en Ministro Rivadavia con la presencia de artistas estelares para pasar una jornada junto a nuestras familias y amigos”, destacó Mariano Cascallares. El viernes las actividades comenzarán desde las 17 horas y el escenario principal será ocupado por la Orquesta Municipal de Tango de Almirante Brown, la Orquesta Escuela local, la Orquesta de Cámara dirigida por Pablo Agri y un cierre de lujo a cargo de Guillermo Fernández. El sábado 1° de abril, en tanto, tocarán desde las 13 horas las bandas Cenizas del Alba, Agustín Guerrero Quinteto, Massacre y Los Tipitos, entre otras actividades artísticas y culturales. Finalmente, el domingo 2 de abril también desde las 13 horas, los shows de esta fiesta de la cultura estarán a cargo de Nacho Roldan, Ignacio Copani y Peteco Carabajal junto a Santiago Trío. El intendente interino Juan Fabiani recordó que “durante las tres jornadas, además de los shows musicales, habrá distintas charlas, actividades teatrales, circo, malabares, una feria artesanal y stand con productos gastronómicos para todas las edades y gustos”.

