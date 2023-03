Anunciaron un nuevo paro de subtes para el miércoles 29: qué líneas no funcionarán

Los metrodelegados anunciaron un nuevo paro de subtes para el miércoles 29 de marzo. A través de un comunicado difundido por sus redes sociales, se realizará la medida de fuerza tras no recibir respuestas a sus reclamos por la reducción de la jornada laboral al que se exponen por el asbesto presente en la red subterránea. Trabajadores del Subte y el Premetro anunciaron que la semana próxima se realizará un paro en las líneas B y C, siempre y cuando sus reclamos no son atendidos por la empresa concesionaria Emova. En el comunicado, firmado por Roberto Pianelli y Néstor Segovia. secretario general y secretario adjunto de los Metrodelegados, explican que desde hace meses que no obtienen una “respuesta positiva” por el pedido de reducción de la jornada laboral para tener dos francos. “La necesidad de reducir la jornada semanal está planteada por cuestiones de salud, para bajar la exposición al asbesto, mineral cancerígeno cuya presencia en la red subterránea salió a la luz en el año 2018″, señalaron. Por ende, el próximo miércoles se realizará una audiencia. Sin embargo explicaron que “de persistir esta actitud, nos veremos en la necesidad de realizar medidas de autodefensa”. El paro de las formaciones será de manera momentánea a las primeras horas del miércoles 29 de marzo: “medidas consistirán en la paralización del servicio en las líneas B y C, desde las 5:30 hasta las 7:30 hs, el miércoles 29 de marzo. De esta manera, las líneas mencionadas iniciarán su servicio del día miércoles a las 7:30 hs”. Paro de subtes: el comunicado de los metrodelegados

