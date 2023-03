Massa destacó el crecimiento de la tasa de empleo y ratificó rumbo económico

El ministro de Economía celebró la suba en la tasa de empleo como efecto del efecto positivo del dato de la industria de febrero. “No es casualidad que el desempleo sea el segundo más bajo en los últimos 20 años”, destacó en Twitter. El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó el impacto positivo que genera el crecimiento industrial y los efectos para estabilizar la economía. Los comentarios del titular del Palacio de Hacienda fueron a través de su cuenta en Twitter este domingo. “En febrero la industria creció otra vez y el primer bimestre del año logró su nivel de producción más alto en cinco años”, expresó en las redes. Dato positivo de la industria en febrero De este modo, Massa ratificó el “compromiso a estabilizar la economía sosteniendo el nivel de actividad de las empresas y el trabajo de los argentinos y las argentinas”, agregó en otro de los mensajes que publicó esta tarde. Las declaraciones del ministro de Economía fueron luego de darse a conocer el índice adelantado de actividad industrial, elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) de la Secretaría de Industria. Allí se reportó otro mes positivo, donde la producción industrial creció en febrero 0,5% interanual luego de haber registrado una suba de 6,3% en enero, y alcanzó la producción más alta para un primer bimestre en cinco años. “No es casualidad, entonces, que el desempleo sea el segundo más bajo en los últimos 20 años y que la tasa de empleo sea la más elevada desde por lo menos el 2003”, expresó el Ministro. Y agregó: “Eso significa que hoy hay 1,3 millones más de personas con trabajo que en 2019”, escribió en el hilo de Twitter.

