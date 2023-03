El municipio realiza cursos de huertas y plantas nativas y entrega kits de semillas y plantas

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante un nuevo curso gratuito de “Introducción de Huerta” para potenciar el desarrollo de la soberanía alimentaria y también uno de “Plantas Nativas”, en los que además entregará kits de semillas y plantines. En ambos casos las inscripciones ya se encuentran abiertas a la comunidad, a través de la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia y en articulación con la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional de Almirante Brown. “Invitamos a nuestros vecinos y vecinas a que participen de estos cursos, donde en el marco del programa Brown Verde, impulsamos las Huertas Domiciliarias haciendo realidad la Soberanía Alimentaria y una nutrición más saludable para nuestra gente”, destacó Mariano Cascallares. Por su parte, el intendente interino Juan Fabiani, remarcó que “cada vez son más los vecinos y vecinas que participan de estas jornadas tan importantes que aportan conocimientos claves sobre el mantenimiento y manejo integral de cultivos en una huerta urbana y también de botánica”. Serán un total de cuatro clases y el curso está destinado a aquellas personas que quieran comenzar y aprender conocimientos teórico/prácticos sobre el mantenimiento y manejo integral de cultivos en una huerta urbana convencional. Una vez que finalice el curso, se entregarán a los participantes cuadernillos de huerta y también semillas. Por otra parte, en lo que respecta al curso de Introducción a Plantas Nativas los interesados pueden inscribirse online en https://forms.gle/ccxPyDo5wUR9Pm8q6, donde tendrán que completar el formulario correspondiente. Para más información, consultar en la Granja Educativa Municipal que funciona en la avenida Juan B Justo N° 1100 de Ministro Rivadavia. En este caso serán ocho los encuentros en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia, en los que se compartirán conocimientos generales de botánica y diversidad de especies nativas y autóctonas pertenecientes a nuestra ecorregión, Las clases serán teórico-prácticas destinadas a aquellas personas que quieran interiorizarse y conocer las plantas nativas. Una vez finalizado también se hará la entrega correspondiente de plantines.

