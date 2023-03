Instalan los pilotes de hormigon que sostengran el puente ferroviario del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada

El Municipio de Almirante Brown informó que ayer viernes feriado y este sábado 25 de marzo se está trabajando a todo ritmo en la obra del Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada construyendo e instalando los pilotes de hormigón que van a sostener el puente ferroviario en la zona de vías, justo en el cruce con la calle Presidente Perón. Aprovechando la limitación de la circulación ferroviaria en ese sector, el Municipio browniano junto con la empresa Trenes Argentinos y con el Ministerio de Transporte de la Nación encararon una etapa crucial de la obra: la construcción de los pilotes que sostendrán el puente ferroviario sobre el que circularán las formaciones en la zona de vías. Una vez concluida esta etapa, los trabajos ingresarán en sus etapas finales con lo que se encaminarán a la finalización del segundo Paso Bajo Nivel que se habilitará en nuestro distrito en los últimos meses luego de la apertura al tránsito del paso de la avenida San Martín entre Adrogué y Burzaco. Vale recordar que en este momento en Almirante Brown hay tres Pasos Bajo Nivel en construcción. El de Rafael Calzada -Presidente Perón y las vías-; el de Longchamps sobre la calle Diehl y el de la avenida San Martín que ya fue habilitado al tránsito al tiempo que se finaliza el sector superior de la obra. “Estamos muy orgullosos y contentos por el avance de estas obras realmente históricas para nuestros vecinos”, indicó Mariano Cascallares, para agregar que “a los Pasos Bajo Nivel le sumamos la renovación integral de toda la Ruta 4 (avenida Monteverde) a lo largo de más de 13 kilómetros; la construcción del Viaducto de más de un kilómetro de extensión en Ruta 4 a la altura de la Rotonda Los Pinos en Burzaco y la pavimentación completa de Capitán Olivera en Glew”, repasó. A su turno el intendente interino Juan Fabiani calificó de históricas a las obras en marcha t destacó el hecho de que en el Paso Bajo Nivel de Rafael Calzada se esté trabajando los feriados y los fines de semana “para finalizar la obra lo antes posible y de ese modo mejorar la circulación vehicular en toda esa zona”, indicó. Por último Mariano Cascallares recordó que “a metros de allí acabamos de inaugurar la nueva Delegación Municipal de Rafael Calzada, y se vienen dos obras clave más: “la puesta en valor de todo el Polideportivo de Calzada y la construcción de otro natatorio Municipal sobre la calle Güemes en el límite entre Calzada y la localidad de Claypole”, finalizó Cascallares.

