El Jagüel: gendarme abatió a un motochorro en un intento de robo

Un “motochorro” murió y otro resultó gravemente herido luego de tirotearse con un gendarme al que quisieron robarle la moto en en El Jagüel. El hecho ocurrió en Entre Ríos y Miguel Ángel, al sur del Conurbano. Un sargento ayudante de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de 52 años y que actualmente trabaja como chofer en el municipio de Ezeiza , se desplazaba a bordo de su moto marca Bajaj. , se desplazaba a bordo de su moto marca Bajaj. Al llegar al mencionado cruce, el gendarme fue sorprendido por dos jóvenes que se movilizaban en una moto Rouser sin patente, de los cuales el acompañante lo amenazó con un arma de fuego para que entregara su rodado. Ante esa situación, el gendarme se identificó como tal y extrajo su arma reglamentaria, tras lo cual se produjo un breve tiroteo que concluyó cuando ambos “motochorros” resultaron baleados. El motochorro abatido por el gendarme en El Jagüel tenía 19 años Como consecuencia de los disparos que sufrió, el delincuente que iba de acompañante en la moto, identificado por la Policía como Agustín Romero (19), falleció en el acto. Mientras que su cómplice, identificado como Mario Elías Pérez (20) recibió un impacto de bala en el tórax y otro en la cabeza, por lo que fue trasladado a un hospital cercano, donde esta noche permanecía internado en estado reservado. En tanto, el gendarme resultó ileso del enfrentamiento armado.

