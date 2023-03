Fernández afirmó que el FdT ganará las elecciones y pidió que lo acompañen a “cambiar el mundo”

El presidente Alberto Fernández reiteró este jueves su llamado a la “utopía de la igualdad” y pidió que lo acompañen a “cambiar el mundo” para construir una sociedad más justa, al encabezar el acto inauguración del festival Nosotras Movemos el Mundo en el CCK, desde donde afirmó también que el oficialismo va a “ganar en las próximas elecciones”. “El mundo ha cambiado mucho, para bien y para mal. Para bien ha cambiado con que se encamina a un proceso de igualdad que es necesario. No hay nada más horrible en una sociedad que la desigualdad”, expresó el mandatario al brindar su discurso frente al auditorio de La Ballena Azul. La actividad tuvo lugar en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que se conmemora el 8 de marzo, y en el año en que se cumplirán 40 años de democracia ininterrumpida.

