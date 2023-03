Pronóstico del tiempo del viernes 3 de marzo en el AMBA

Sigue la ola de calor con temperaturas agobiantes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, y se espera que la semana culmine de esta manera, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). viernes, entones, se presenta con cielo algo nublado en la madrugada o mañana, y mayormente nublado en la tarde o noche, junto con temperaturas que oscilarán entre 25 y 36 grados. El pronóstico del tiempo extendido para el resto de la semana en el AMBA El, entones, se presenta con cielo algo nublado en la madrugada o mañana, y mayormente nublado en la tarde o noche, junto con temperaturas que oscilarán entre 25 y 36 grados. Se espera un leve alivio para el fin de semana, cuando podrían registrarse algunas precipitaciones. Así, el sábado se anticipa con cielo mayormente nublado y probabilidad de chaparrones en la mañana, aunque mejorando con cielo parcialmente nublado en la noche y temperaturas que irán de 23 a 32 grados. Para el domingo se prevé buen clima, con cielo algo nublado en la madrugada o mañana, y parcialmente nublado en la tarde o noche. El termómetro variará entre una mínima de 22 grados y una máxima de 33.

