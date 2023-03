Anuncios en obras, salud y educación en la apertura de las sesiones del Concejo de Brown

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, abrió el 40° período de sesiones del Concejo Deliberante con anuncios de nuevas Obras Públicas, y en materia de Salud y Educación para nuestro distrito. Con el acompañamiento de Mariano Cascallares y del equipo municipal, Fabiani repasó los logros y avances de la gestión y fijó nuevos desafíos. En materia de anuncios anticipó la pavimentación en 2023 de otras 600 cuadras en las localidades y en los barrios, la repavimentación completa de la Ruta 4 y la construcción de la octava Estación de Trenes entre Burzaco y Longchamps. El intendente interino también adelantó el próximo lanzamiento de la aplicación “Brown Previene” para los vecinos, la inauguración del Instituto de Formación Policial de Ministro Rivadavia, la creación de nuevas Bases Operativas Descentralizadas del Servicio 107 AB de Emergencias Médicas, la realización de obras históricas en el Hospital Lucio Meléndez, la construcción del Natatorio Municipal de Rafael Calzada y de un Centro Integral del Deporte en Malvinas Argentinas. Fabiani también anunció la instalación para este año 2023 de una estación de monitoreo continuo de emociones gaseosas en el Parque Industrial conjuntamente con Acumar, la construcción de nuevos conjuntos habitacionales en José Mármol, en Don Orione y en Glew, la reconversión del 100 por ciento del parque lumínico browniano a tecnologías Led y la construcción de un segundo edificio de aulas para la Universidad Nacional Guillermo Brown. El intendente interino detalló que desde el primer día el proyecto que encabeza Mariano Cascallares se cimienta en tres pilares centrales: poner al Municipio a trabajar en mejorarle la calidad de vida a los vecinos, trabajar desde los barrios hacia el centro, y procurar un desarrollo sostenible contemplando las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. En lo que hace a OBRAS PÚBLICAS, Fabiani resaltó que “ya realizamos más de 3200 cuadras de consolidado y construimos más de 30 kilómetros de veredas”, al tiempo que se “ejecutamos bacheos de hormigón por más de 250.000 metros cuadrados”. En otro pasaje de su discurso, dijo que “repavimentamos arterias centrales como Angonelli, la calle San Martin en Longchamps, Amenedo y Presidente Perón, Bynnon, Diehl, Jacinto Calvo, Mitre, Martin Rodríguez, y Capitán Moyano, y este año repavimentaremos calles centrales en las localidades como Salta, Madariaga, Guatambú, Serrano Bouchard, Dorrego, Falucho y Alsina, entre otras”, “Construimos también nuevas calles pavimentadas en los barrios. Son más de 1500 cuadras de asfalto, continuando con la pavimentación de la red de calles principales de acceso a barrios, poniendo el eje en los accesos a escuelas, centros de salud, plazas e infraestructura deportiva”, añadió. “En la avenida Hipólito Yrigoyen, desde Diehl hasta Capitán Olivera, vamos a realizar una obra de bacheo integral, con recambio lumínico, y la construcción de colectoras en todo ese extenso tramo desde Longchamps hasta el límite del distrito en Glew, que brindará mayor seguridad vial en toda la traza”, anunció luego. “Ya habilitamos el paso bajo nivel de la avenida San Martin y estamos avanzando a ritmo sostenido en el paso bajo nivel de la estación de Longchamps, y el paso bajo nivel en la estación de Calzada. Como así también avanzamos fuertemente en otra de las obras más importantes de las últimas décadas, como lo es el viaducto en la intersección de la Ruta 4 y la avenida Hipolito Yrigoyen”, prosiguió Fabiani. En marco de los 150 años de Almirante Brown, quiero mencionarles otro hito que dará vuelta sin dudas una página más en el desarrollo de nuestra comunidad”, dijo. “La última estación de trenes que se inauguró en Almirante Brown fue, por agosto de 1910, la estación de Longchamps. Hoy… 113 años después, en nuestro distrito, avanza la cconstrución de la octava estación de ferrocarril en el partido, una realidad cargada de significado: la estación Universidad de Almirante Brown, señaló. En lo que hace a la SEGURIDAD, indicó que “el número de las cámaras de seguridad ascendió de 19 existentes en el 2015 cuando iniciamos la gestión, a más de 1600 en el 2022 -entre domos, fijas, traza y móviles- “, añadió. “Renovamos toda la flota de patrulleros, adquiriendo a fines del año pasado 60 nuevas unidades 0km y 30 motos de alta cilindrada; a este aporte municipal hay que sumarle que venimos afrontando todos los gastos de reparación, mantenimiento, y la provisión de todo el combustible utilizado para el recorrido de las 40 cuadrículas”, precisó luego. “A los 19 destacamentos móviles que incorporamos en puntos estratégicos y en los principales ingresos al distrito, merece una mención aparte, como logro de gestión, el establecimiento de bases operativas en nuestro municipio de fuerzas especiales de seguridad como: la UTOI en San José, el GAD en Malvinas, el GPM en Don Orione, la Policía Montada en Ministro Rivadavia, que se suman a la base de Gendarmería Nacional en Burzaco”, explicó, añadiendo que “concretamos la incorporación de más de 1000 nuevos efectivos de la Policía de la Provincia durante los últimos años”. En otro párrafo consignó que “más de 47000 vecinos y vecinos ya están adheridos a la aplicación Alerta Brown, y llevamos más de 6000 botones de pánico instalados a las víctimas de violencia de género a lo largo de la gestión. Agregó que “sumamos la instalación de alarmas municipales en todas las localidades. Ya hay más de 413 en funcionamiento, e iniciamos el proceso de instalación de 150 paradas de colectivos y tótems de seguridad. Que a su vez se suman a los 50 puntos y paradas seguras ya existentes en plazas, polideportivos y lugares más concurridos. “También trabajamos en materia de Justicia, adquirimos el espacio para el Polo Judicial de Almirante Brown, pusimos en valor el inmueble ubicado en Alsina al 1600 en Burzaco, donde actualmente funciona el Destacamento de la Policía Local y estamos trabajando junto con el Ministerio Público Fiscal y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, en la estructura de la descentralización de fiscalías, defensorías y juzgado de garantías de Almirante Brown”, resaltó Ya en lo que se refiere a la SALUD PÚBLICA, dijo que “el Sistema de Emergencias Prehospitalario “107 AB”, aumentó desde su inicio la capacidad operativa en virtud de la mayor cantidad y complejidad de los móviles, la cantidad y capacitación de sus trabajadores y la calidad del sistema de comunicación. “Asimismo, -dio cuenta- avanzamos en la descentralización de las Bases Operativas del 107AB, cuando llegamos a la gestión sólo había una, y hoy contamos con 6 bases operativas distribuidas en diferentes puntos estratégicos del distrito que permiten disminuir los tiempos de respuesta a los llamados de emergencia; Incorporando móviles cero kilómetros totalmente equipados para mejorar este sistema: 14 ambulancias; una Unidad de Terapia Intensiva Móvil para el traslado de pacientes de máxima complejidad y 1 ambulancia para atención odontológica”. “Iniciamos un plan de obras para la remodelación, puesta en valor, y en algunos casos nuevos edificios para los Centros de Atención Primaria, como por ejemplo en Don Orione, con la importante remodelación y ampliación del CAPS 12, como también en el barrio Libertad, donde ya está ejecución un nuevo centro, llegando a fin de año a un total de 33 CAPS intervenidos”, sostuvo. “Es para destacar el apoyo permanente que desde el Municipio venimos realizando en nuestros tres hospitales Lucio Meléndez, Oñativia y Jorge, que en articulación con el Ministerio de Salud de la Provincia, llevamos adelante obras que garantizan la modernización, y la mejora permanente del Sistema Sanitario, a fin de brindar servicios de salud pública de calidad”, apuntó. “Actualmente estamos realizando la obra de recuperación del servicio de clínica médica y puesta en valor de los consultorios externos e ingreso del Hospital Lucio Meléndez”, precisó. En cuanto a EDUCACIÓN, Fabiani refirió que “hemos intervenido en el marco de nuestro plan de mantenimiento preventivo de escuelas, los 184 edificios escolares del distrito”, al tiempo que “construimos más de 60 nuevas aulas, dependencias, SUM y playones multideportivos. Se inició un proceso de construcción de edificios nuevos y polos educativos completos (jardín de infantes, primario y secundario) en las localidades de mayor demanda de matrícula”, acotó. Seguidamente, explicó que “construimos la nueva escuela agraria N° 1, en Ministro Rivadavia, la Escuela Técnica N° 4 en Burzaco, la N° 5 en Calzada y estamos llevando adelante la construcción del Centro de Educación Física N° 56, y el Instituto Superior de Formación Docente N° 41, segunda etapa, entre otros”. “Podemos decir con orgullo que este proyecto político de Gobierno Municipal ha creado 40 instituciones educativas”, enfatizó Fabiani. “Quiero destacar también las obras de infraestructura que estamos llevando cabo en el campus en nuestra querida Universidad Nacional Guillermo Brown, que es hoy sinónimo de excelencia y futuro: más de 5.000 estudiantes cursan a diario en sus 13 carreras universitarias”, agregó. En lo que hace a DEPORTES, anunció que “en abril comenzaremos con las tareas del Nuevo Natatorio Municipal Almirante Brown, en Rafael Calzada, un proyecto integral constituido por natatorio, cancha de fútbol, canchas de básquet y voleibol y vestuarios”. También anunció “el Tercer Centro Integral de Deportes, que estará construido en Malvinas Argentinas, con el Tercer Natatorio Municipal, integrándose al sistema de grandes equipamientos deportivos del partido”. ESPACIO PÚBLICO: “Los espacios públicos son de vital importancia para el esparcimiento, recreación y actividad deportiva de nuestros vecinos, es por ello que con los 12 espacios que pusimos en valor en el 2022, hemos alcanzado un total de 97 obras en plazas, parques y corredores desde el año 2016, destacando los juegos infantiles e integradores, aparatos de salud, mobiliario urbano, parquización y la nueva iluminación led”, resumió Fabiani. “Para este año tenemos previsto otros 18 espacios públicos más a intervenir, llegando a 115 espacios totalmente renovados para el uso de nuestras familias”, agregó. “En la misma línea se amplió el Plan de forestación del distrito que llevamos adelante desde el gobierno municipal, sumamos más de 5.000 árboles nuevos desde el año 2016, incorporando especies nativas bonaerenses y parquizaciones no solo en las plazas si no también generando corredores verdes en boulevares y centros comerciales”, explicó. En otro orden, Fabiani dijo que “dando cumplimiento a la manda judicial, llevamos adelante el proceso de relocalización y adjudicación al Complejo Habitacional Barrio Lindo I y II de Malvinas Argentinas respecto de las familias domiciliadas en la vera de los arroyos de Barrio San Pablo y La Cumbre de Burzaco, El Encuentro y Arroyo del Rey de Malvinas Argentinas, Medalla Milagrosa, El Trébol y Barrio Sáenz de Claypole, alcanzados por la manda judicial mencionada y todos los casos especiales que deban ser relocalizados en dichas viviendas” “El Barrio Lindo I y II está conformado por una totalidad de 573 viviendas, de las cuales a la fecha ya otorgamos y viven un total de 140 familias y en el transcurso de este año entregaremos las viviendas restantes”, detalló seguidamente- “Quiero anunciarles que en articulación con el Instituto Provincial de la Vivienda avanzamos con dos proyectos de conjuntos habitacionales, en José Mármol con 88 viviendas y en Don Orione con 306”. “Otro hecho a destacar que quiero mencionarles es que articulamos con PAMI la construcción de un Centro de Día rodeado de 32 viviendas nuevas en Glew”, anunció.

