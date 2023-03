Alejandro Korn: Mató a mazazos a su perra mientras su hermano lo filmaba, está prófugo

Un hecho macabro de maltrato animal ocurrió en la localidad de Alejandro Korn, cuando Ariel Tuninali de 33 años mató a mazazos a su perra. Con una crueldad sin límites, su hermano filmó toda la secuencia con su celular. El sujeto fue denunciado por vecinos del barrio, estremecidos por un acto sin igual. Además, Tuninali tiene antecedentes penales y estuvo preso en la cárcel de Lisandro Olmos. “Yo cuando no sirven sabés cómo los mato. Esta perra sucia era vieja y se comía las tetas sola. Se echaba abajo de la galería, chorreaba sangre por todos lados. Era un asco”, decía en un mensaje de audio el asesino a un familiar. Allí también confesó que tiene otro perro al que maltrata: “Ahora estoy criando a un pitbull de ocho meses y lo tengo abajo del carro, atado en el fondo, adentro del galpón. Desde que lo traje no lo solté nunca. El día que se escape va a hacer un desastre”. El asesino está prófugo Unos momentos después, la casa del acusado fue allanada pero no pudieron encontrarlo. El caso está bajo jurisdicción de la fiscalía de Karina Guyot en San Vicente. Una denunciante (cuya identidad está resguardada) contó cómo fue el allanamiento: “Se había fugado. Seguro se enteró porque en el grupo de WhatsApp donde se pasó el video estaba el hermano”. Y añadió: “Yo sé que puede estar en la casa del hermano o de algún pariente, porque viven todos cerca. El tema es que la policía y la Justicia no trabaja como corresponde” Ariel Tuninali. Foto: Twitter @camilazenin.

La mujer contó cómo empezó la denuncia: “Yo soy de Florencio Varela y no quise hacerla en San Vicente porque sé que no son empáticos con los animales. El 27 de enero la hice desde la web y por suerte cayó en la UFI N° 2, que son sensibles con los temas de crueldad animal”. Además, la Justicia la citó para reafirmar la declaración: “Fui a la fiscalía con más pruebas, pero lo único que nos faltaba era la dirección”. Y agregó: “Como nos faltaba saber dónde vivía, la fiscal me permitió viralizarlo a través de las redes sociales. Así, pudimos saber la dirección”.

