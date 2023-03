La Provincia emite recomendaciones frente a la ola de calor extremo

La temperatura de gran parte del país superará fácilmente los 35°C, un fenómeno que puede acarrear problemas de salud si no se toman los recaudos necesarios, sobre todo en los grupos de riesgo que son los niños, niñas y mayores de 65 años. Se recomienda prestar atención a quienes pueden estar más vulnerables y tomar medidas preventivas. Respecto a las recomendaciones, el ministerio de Salud bonaerense aconseja aumentar el consumo de agua, evitar realizar actividades físicas y la exposición directa al sol de 10 a 16, y siempre utilizar protección solar y gorro. También se recomienda vestir ropa de algodón y de colores claros. En el caso de los más chicos, no hay que esperar a que pidan agua, sino que hay que ofrecerles continuamente líquidos, como jugos naturales o agua potable, y o en caso de lactancia, amamantar con más frecuencia. La alimentación es otra pauta importante a seguir, además de preferir alimentos frescos y saludables, hay que mantener bien refrigerados los que se puedan echar a perder; y desechar los alimentos perecederos (incluidos la carne, el pollo, el pescado, los huevos y las sobras) que hayan estado por 2 horas o más fuera del frío. A su vez, es recomendable evitar bebidas alcohólicas, con cafeína, con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes; incorporar más frutas y verduras y evitar las comidas abundantes. Signos de alerta Pedir asistencia médica si observa que usted, o alguien en su entorno, presenta sed intensa y sequedad en la boca, temperatura mayor a 39º C, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos y dolores de cabeza.

