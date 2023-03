Diputados convirtió en ley el proyecto de moratoria previsional

La votación sumó los respaldos del Frente de Todos, el Frente de Izquierda y bloques provinciales, y consiguió la aprobación a pesar de los 107 votos negativos de Juntos por el Cambio y los partidos libertarios. Cabe recordar que Juntos por el Cambio se había negado al tratamiento del temario de la última sesión extraordinaria, argumentando que no iban a tratar ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, bajaron al recinto cuando la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moreau, anunció que se había conseguido el quórum necesario. Germán Martínez, jefe de la bancada oficialista del Frente de Todos, destacó a los bloques opositores que dieron quórum para que el proyecto no pierda estado parlamentario. “El camino de la inclusión previsional y del plan de pago todavía ofrece alternativas. Pero, al mismo tiempo, estamos diciendo que no a la privatización y capitalización, a aplicar porcentaje de recortes a jubilados, al fraccionamiento del sistema previsional y que hayan jubilados de primera y de segunda”, destacó. El proyecto de ley crea el plan de pago de deuda previsional que permitiría que más de 800 mil personas puedan jubilarse. La moratoria establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a este universo de personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación. El tratamiento de la moratoria previsional se realizó un día antes de la Asamblea Legislativa que -encabezada por el presidente Alberto Fernández- dejará inaugurado el 141° período de sesiones ordinarias. El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.

