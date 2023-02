Desde el próximo 7 de marzo aumenta el subte: ¿cuales son las nuevas tarifas?

La tarifa de subte aumentará desde el 7 de marzo un 38,1% y pasará a ser de $58, en el marco de un proceso de ajuste que llegará el valor del pasaje a $80 en octubre próximo. Los incrementos fueron dispuestos por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), a través de la resolución 5, publicada este lunes en el Boletín Oficial de la Ciudad.

