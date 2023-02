A tres años de gestión, Fernández se prepara para la apertura de sesiones

El presidente Alberto Fernández se abocará en los próximos días a preparar el discurso que pronunciará el próximo miércoles 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el último del período iniciado en diciembre de 2019 que, por ello, tendrá una cuota de repaso y defensa de su gestión y una perspectiva futura del país, en un año electoral que lo puede ver como candidato a la reelección. El presidente Alberto Fernández se abocará en los próximos días a preparar el discurso que pronunciará el próximo miércoles 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el último del período iniciado en diciembre de 2019 que, por ello, tendrá una cuota de repaso y defensa de su gestión y una perspectiva futura del país, en un año electoral que lo puede ver como candidato a la reelección.

Both comments and pings are currently closed.