Tolosa Paz bajó el tono a los rumores

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, remarcó su postura con respecto a los rumores trascendidos en los que la colocan como precandidata por la Provincia de Buenos Aires. En el medio de las internas con las candidaturas en el Frente de Todos, la ministra nacional bajó los tonos y llamó a la calma con respecto al tema. Luego de las declaraciones de Axel Kicillof con respecto al apoyo a las PASO, donde el gobernador afirmó que “el que quiera tener una PASO, que quiera competir, que lo haga” si es que piensan que “tienen una propuesta mejor”, trascendieron diferentes versiones, en las cuales, una de las competidoras sería Tolosa Paz bajo el ala de Alberto Fernández, distanciado del actual gobernador. Tolosa Paz se mostró a favor del Presidente de la Nación en los diversos episodios recientes que atravesó la unidad con respecto a la interna. Luego de explotar los trascendidos de Wado de Pedro, la ministra de Desarrollo Social apuntó contra el ministro del Interior y se ganó los reproches del sector más Kirchnerista, como por ejemplo de Florencia Saintout. En ese sentido, desde el espacio de la ministra nacional, señalaron que “está enfocada de plano en la gestión y no está pensando en candidaturas ni en nombres propios”. Al mismo tiempo, recordaron que Tolosa Paz se pronunció en favor de la gestión de Kicillof en más de una oportunidad y alentó su relección.

