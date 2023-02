El Movimiento Evita y Barrios de Pie lanzan su partido para disputar intendencias

El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, dos de las principales organizaciones sociales que integran el Frente de Todos (FDT) encabezarán un nuevo partido político llamado La Patria de los Comunes, para disputar las PASO en la coalición oficialista. Con candidatos propios, se sumarán a la disputa en numerosos distritos bonaerenses y en provincias como Santa Fe y Río Negro. La presentación será este viernes al mediodía en el Torquato Tasso de San Telmo, donde hablarán los referentes de ambos espacios: Emilio Pérsico y Daniel Menéndez. “Las organizaciones sociales son el espejo donde la política no se quiere ver“, expresaron. “Tenemos que plantear una propuesta desde los sectores populares para aportar volumen electoral en aquellos lugares donde los sectores tradicionales del Frente de Todos han perdido prestigio, representación y sobre todo territorialidad”, sostuvo Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita. Según declaró el dirigente, la iniciativa constituye una “instancia de participación política de los movimientos sociales”, que buscará subsanar la “ausencia de representatividad enorme” que tienen los sectores populares. A través de la estructura partidaria de La Patria de los Comunes, los movimientos sociales se lanzarán a disputar algunos distritos claves para el peronismo. Tal es el caso de La Matanza, actualmente gobernada por Fernando Espinoza, donde la diputada bonaerense y referente del Evita Patricia “Colo” Cubría se postulará para las PASO. “En La Matanza tenemos grandes posibilidades de salir vitoriosos“, dijo Cubría a Página/12. La legisladora sostuvo que el nuevo espacio que integra viene a “ampliar la base de sustento electoral del Frente”: “Queremos que esta democracia, aparte de ser representativa, también exprese sectores genuinos de nuestra sociedad. ‘Hay que llenar de pueblo a la política‘, como decía Perón”. Cubría asegura que no apoyan a ninguno de los posibles precandidatos a Presidente que suenan en el coalición oficialista, pero “tampoco estamos en contra de ninguno”. En este sentido, afirmó: “Nuestro espacio político va a apoyar al candidato que se defina en su momento. Estamos a la espera de que haya una síntesis del conjunto de la fuerzas y que podamos tener un candidato competitivo, interesante”. Asimismo, destacó que “es un avance importante que hayamos podido conversar y sentar las bases de una unidad que nos permita además ampliar el Frente” en la mesa política que se reunió el jueves pasado. Sin embargo, advirtió: “Los problemas planteados en el documento y las expresiones publicas están muy lejos de los problemas de la sociedad: si alcanza el salario, la inseguridad, la situación de las escuelas. Tenemos una fe inmensa en que un proyecto nacional y popular es el que puede ir remediando en parte estos problemas, por eso venimos a plantear una mirada diferente”. Otros posibles postulantes que suenan en el flamante partido son Juan Francisco Navarro, hijo de Fernando “Chino” Navarro, como candidato en Lomas de Zamora; el diputado nacional Leonardo Grosso en San Martín; el secretario de Economía Popular bonaerense, Federico Ugo, en Tigre; la directora de Educación Comunitaria del Ministerio de Educación, Natalia Peluso, en Ituzaingó; y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Matías Aguirre, en Berazategui. Mariel Fernández, por su parte, buscará la reelección en Moreno. Asimismo, dos referentes de Somos Barrios de Pie se presentan en municipios conducidos por JxC. En Tres de Febrero, el coordinador nacional del movimiento, Daniel Menéndez, fue propuesto para suceder a Diego Valenzuela; mientras que la diputada nacional Natalia Souto será candidata en Vicente López. En tanto, en las provincias también habrá representación del partido, con las candidaturas de Eduardo Toniolli y Silvia Horne, para Santa Fe y Río Negro respectivamente.

