Historico: cuatro veteranos brownianos viajaron a las Islas Malvinas

En el marco del programa “Brown en Malvinas”, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron una histórica jornada en la que otros cuatro ex combatientes de nuestro distrito resultaron elegidos para viajar a las Islas Malvinas reafirmando la Soberanía Nacional sobre nuestro territorio y rindiendo homenaje a los caídos. La emotiva actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura merced a las políticas públicas que impulsa la Comuna browniana para Malvinizar el distrito, las cuales permitieron que en 2019 ya cuatro cuatro veteranos viajaran al archipiélago. Esta vez los héroes que viajarán a las Islas serán Sergio Adrián Pérez, Roberto González, Cristaldo Julio Cesar Bogado y Roberto Dado Yucheri, quienes fueron seleccionados en un sorteo en el que participaron un total de 17 ex combatientes brownianos. “Estamos muy contentos porque es el cuarto viaje que concretamos desde el Municipio de Almirante Brown desde el comienzo de nuestra gestión, con el objetivo no solo de reafirmar la Soberanía Nacional sobre nuestro territorio, sino de rendir homenaje a los caídos”, subrayó Mariano Cascallares durante la actividad. Juan Fabiani, en tanto, destacó que “esta iniciativa tan importante nos llena de orgullo y tiene que ver con nuestro eterno agradecimiento a estos héroes que ofrecieron su vida por la Soberanía Nacional”. De la emotiva actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el subsecretario de Desarrollo y Derechos Humanos, Adrián Arano; la directora General de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Débora Casado y el coordinador de Ex Combatientes de nuestro distrito, José Palacios.

