ANSES cambió los requisitos para cobrar la ayuda escolar anual: todo lo que tenés que saber

La ANSES dirigida por Fernanda Raverta, modificó los requisitos necesarios para adquirir la ayuda escolar. El objetivo de este cambio según el organismo es “perfeccionar los procesos para llevar un mejor control de la continuidad escolar”. Este año, se eliminaron tres puntos de las condiciones para presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. Lo que pide la ANSES para poder solicitar la ayuda es: La acreditación del cumplimiento de controles sanitarios y del plan de vacunas obligatorio, para niños de hasta 4 años.

La certificación de concurrencia de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 18 años a la escuela pública. Además en este caso, se debe constatar con el establecimiento.

En caso de que sea para una persona con discapacidad, deben demostrar que vive en el país. ¿En qué consiste la ayuda social escolar? Las personas que tienen Asignaciones familiares o universales por sus hijos están habilitadas a recibir esta ayuda. Es un monto económico que reciben una vez al año por cada niño en edad escolar (de los 45 días hasta los 17 años). En caso de que la persona tenga discapacidad, es sin límite de edad. Vuelta a clases 2023. Foto: NA. El monto de la ayuda para comprar materiales escolares depende de la Ley de Movilidad que se actualiza cada año. Si bien para los benefactores de la AUH y la AFH reciben dicha cantidad de dinero por una sola vez, en el caso de los y las trabajadoras formales, este suele variar según el lugar donde vivan.

