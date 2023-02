Cascallares compartió una jornada junto a los chicos de la colonia municipal de verano

En el cierre de la Colonia Municipal de Discapacidad y para los hijos de los empleados del Municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares participó de una muestra musical y del encendido de un fogón simbólico en el predio “Los Pinitos” junto a cientos de vecinos y a los chicos que participaron de la emotiva jornada. Durante todo el día en el predio se llevaron adelante actividades de natación y de recreación y ya caída la tarde se sumaron los números artísticos y el fogón que le dieron un marco muy especial al cierre de esa sede de la Colonia Municipal de Verano 2023. “Estamos realmente orgullosos porque en esta temporada nuevamente miles de vecinas y vecinos de nuestro querido distrito participaron de la Colonia Municipal compartiendo experiencias y jornadas inolvidables con mucho deporte, recreación, inclusión e igualdad de oportunidades para todos”, indicó Mariano Cascallares mientras dialogaba con los familiares de los niños de la Colonia. Acompañado por el jefe de Gabinete Leandro Battafarano, por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, “Cacho” Sandoval, y por representantes del equipo del Instituto del Deporte browniano, Cascallares recorrió el predio, dialogó con las y los participantes de la colonia, con sus familiares, y acompañó en cada una de las actividades que le dieron color y vida a la jornada de este miércoles por la tardecita. “Sólo durante las primeras semanas de enero más de 10 mil chicos y chicas participaron de la Colonia Municipal en todas sus sedes y luego se siguieron sumando propuestas y más participantes para darle color a estas actividades que son una realidad gracias al trabajo de un gran equipo que planifica y luego ejecuta esta verdadera política pública para toda la gente”, finalizó Mariano Cascallares.

Both comments and pings are currently closed.