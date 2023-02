Detuvieron y liberaron a diputada Zaracho tras un altercado con la Policía Bonaerense

La diputada del Frente de Todos (FdT) y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Natalia Zaracho fue detenida el miércoles por la Policía Bonaerense y posteriormente liberada en el partido de Lanús, después de un altercado que mantuvo con efectivos de esa fuerza durante la detención de un joven menor de edad. La legisladora, que fue aprehendida cerca de las 18 y liberada a las 21, denunció que intervino en la vía pública para “resguardar la seguridad física” de un menor de edad que estaba siendo “golpeado” por efectivos de la Policía Bonaerense.

Both comments and pings are currently closed.