Canasta escolar: Banco Nación lanza campaña con descuentos de hasta el 50%

El Banco Nación lanzará el jueves próximo la campaña “Vuelta a Clases 2023” para comprar artículos de librería, indumentaria y calzado con descuentos de hasta 50%, con el objeto de facilitar el acceso a los productos de canasta escolar. En un comunicado, el BNA informó que además de los descuentos, habrá beneficios exclusivos y pagos en cuotas sin interés. “Para nosotros, la educación es un eje central, estructural, que diseña las bases para el futuro de crecimiento y desarrollo que queremos en la Argentina”, dijo la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis. Agregó que -por esa razón- “ponemos a disposición de las y los estudiantes de todo el país para que puedan acceder a los artículos y productos necesarios para el inicio de las clases”. “Ellas y ellos representan el futuro y debemos asumir la responsabilidad y el compromiso de hacer todo lo posible para que puedan estudiar en las mejores condiciones posibles”, acotó Batakis. Cómo se hará efectivo el descuento La propuesta tendrá vigencia entre el 16 y el 24 de febrero y contempla un descuento del 30% para las compras en más de 6.000 comercios de todo el país con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, emitidas por el Banco Nación. En caso que los o las usuarias abonaran con la billetera virtual BNA+ MODO, se podrá obtener un descuento adicional del 20%. La iniciativa, que contempla además el pago con tarjetas Mastercard Débito y Maestro exclusivo BIN Jubilados, incluye artículos de librería, textos escolares, guardapolvos, indumentaria y calzado, que se podrán adquirir tres cuotas, con un tope de devolución de hasta $ 6.000.

