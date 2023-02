El municipio dijo “presente” con un stand de servicios en el 203° aniversario de la Provincia de Buenos Aires

EL MUNICIPIO DIJO “PRESENTE” CON UN STAND DE SERVICIOS EN EL 203 ANIVERSARIO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES El Municipio de Almirante Brown dijo “presente” en la Feria de Industrias Creativas (FINDE), con un stand informativo y de servicios, en el marco de los festejos por el 203 Aniversario de la Provincia de Buenos Aires. La actividad se llevó adelante en el Estadio Único Diego Armando Maradona y contó con la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof y de Mariano Cascallares. El stand browniano incluyó información de los principales destinos turísticos locales, a través de la marca Descubrí Brown, y también productos gastronómicos realizados por los productores rurales en articulación con la Secretaría de Producción, Empleo y Formación Profesional. También hubo presencia de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología presentando el flamante Parque Astronómico de la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia y también del Instituto Municipal de las Culturas mostrando las propuestas artísticas y culturales de la Comuna. “Celebramos el aniversario 203 de nuestra querida Provincia, poniendo en valor su diversidad cultural y reafirmando la identidad de Almirante Brown con nuestro stand y el gran trabajo de nuestro equipo”, remarcó Mariano Cascallares durante su visita por la Feria y por el stand del Municipio. Por su parte, Kicillof calificó a la jornada como “una celebración popular donde están representados los municipios para mostrar la identidad bonaerense en su diversidad”. Cabe mencionar que la propuesta provincial contó con la presencia de 135 stands, uno por cada Municipio, y también con diversas actividades y shows musicales. Cascallares saludó y felicitó a las trabajadoras y los trabajadores de la Comuna browniana que se trabajaron en la difusión de las atracciones, la información y los servicios de nuestro distrito.

