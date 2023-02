Ciberdelitos: Aníbal Fernández viajó a Francia para avanzar con la cooperación bilateral

En busca de una efectiva colaboración bilateral, este miércoles Aníbal Fernández viajó con rumbo a Francia. La idea del ministro de Seguridad de la Nación es dar con las herramientas necesarias para lograr éxito en la lucha contra los delitos de carácter transnacional. El funcionario tiene una agenda completa y muy cargada de actividades al respecto. Así va a mantener importantes reuniones con integrantes del Gabinete del mandatario galo Emmanuel Macron y efectivos de las fuerzas de seguridad. Fernández se ocupará de la firma de la adhesión de la Argentina al Segundo Protocolo Adicional del Convenio de Budapest sobre ciberdelito de la Unión Europea. Lo hará en la ciudad de Estrasburgo junto a la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinovic. Se trata de una herramienta de cooperación internacional en materia específica de ciberdelitos que se cometen a través de programas desarrollados para “borrar, dañar, deteriorar, hacer inaccesibles, alterar o suprimir” datos informáticos sin autorización y con fines económicos y de daño. A posterior, regresará a París para reunirse con su par del Interior de Francia, Gérald Darmanin, férreo defensor de la promesa de campaña de Macron de instalar centros de rehabilitación y recuperación vigilados por militares. La intención del gobierno francés fue dar respuesta a la inseguridad. Inseguridad en Rosario El viaje de Fernández se enmarca tras los cruces del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, por la crítica situación que se vive en Rosario producto de la violencia narco. Según fuentes del entorno del ministro, mantendrá reuniones con representantes de la Gendarmería Nacional Francesa y la Policía Nacional como parte de su itinerario, y visitará el centro urbano de la Dirección del Orden Público y del Tráfico de la Prefectura de Policía de París. Se estima que su regreso al país sea el viernes próximo, luego de la primera reunión de la Mesa del Frente de Todos que tendrá lugar el próximo jueves a las 19, en la sede porteña del Partido Justicialista (PJ) Nacional.

