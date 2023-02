Trenes línea Roca: cuándo y por qué habrá recorrido limitado de dos ramales

A través de su cuenta oficial de Twitter, Trenes Argentinos anunció que dos ramales de la línea Roca, que sale desde Plaza Constitución, funcionarán con recorrido limitado este domingo 12 de febrero, debido a obras de refaccionamiento en las zonas de las vías. Obras en la Línea Roca: qué ramales estarán limitados Este domingo 12 habrá dos ramales del tren Roca que circularán con recorrido reducido por obras en las vías, debido a algunos imperfectos detectados en estos últimos días. Los ramales afectados son: Ramal Ezeiza : funcionará con recorrido limitado entre las estaciones Plaza Constitución y la estación Llavallol.

: funcionará con recorrido limitado entre las estaciones Plaza Constitución y la estación Llavallol. Ramal Ezeiza-Cañuelas: estará interrumpido, sin servicios disponibles entre ambas estaciones. Para más información se puede revisar la página oficial de Trenes Argentinos, o mismo comunicarse por teléfono a la línea 0800-222-8736 (TREN).

