Arranca la temporada de Carnavales en Brown con comparsas y shows en San Jose, Glew y Ministro Rivadavia

El Municipio de Almirante Brown, a través del Instituto Municipal de las Culturas, arranca con la Temporada de Carnavales 2023 este jueves 9, sábado 11 y domingo 12 de febrero en las localidades de San José, Glew y Ministro Rivadavia. Con la presencia de murgas, baterías, comparsas locales y shows, la Comuna pone primera con una importante agenda para toda la familia que se replicará todas las semanas en distintos puntos del distrito con entrada libre y gratuita. Este jueves 9 de febrero, por ejemplo, se llevará adelante de 18 a 22 horas, una importante jornada carnavalera en La Lunita de San José, ubicado en Lamadrid 5708, donde estarán presentes Bachicha y DJ Almada. Luego, el sábado 11, de 18 a 00 horas, se realizará la Fiesta Tradicional en la avenida Almafuerte de Glew con shows de comparsas y escolas do samba, en una actividad organizada por las instituciones locales y el Municipio de Almirante Brown. Finalmente, el domingo 12 de febrero, de 18 a 21 horas, el carnaval se traslada a la Plaza Eva Perón de localidad de Ministro Rivadavia con la presencia de los grupos Alta Cumbia y Kaos, impulsado por la mesa de instituciones y la Casa de la Cultura local. “Como cada año ponemos en marcha la Temporada de Carnavales en Almirante Brown con la presencia de comparsas y murgas locales que llevarán color y alegría a todos los rincones del distrito, con entrada libre y gratuita, y pensado para compartir con familia y amigos”, sostuvo Mariano Cascallares. Por su parte, el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, subrayó que las “actividades se llevarán adelante durante todo febrero” y recordó que “el broche de oro se realizará durante los feriados de carnaval (el lunes 20 y martes 21) con la presencia de La Delio Valdez, el Frente Cumbiero, Rusherking y FMK en Longchamps”.

