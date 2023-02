En el aniversario de la Virgen de Lourdes, el municipio presentó la puesta en valor la gruta del Cottolengo de Don Orione

En el marco del 165° aniversario de la primera aparición de la Virgen de Lourdes, el Municipio de Almirante Brown realizó y presentó una puesta en valor integral del santuario ubicado en el Cottolengo Don Orione de Claypole. Cada 11 de febrero la Iglesia Católica celebra el día de la Virgen de Lourdes, en conmemoración de la primera aparición de la Madre de Dios a la joven Bernadette Soubirous en 1858, en Francia. Este año, en un nuevo aniversario, la gruta cuya construcción fue encomendada por San Luis Orione -devoto de nuestra señora de Lourdes- para El Pequeño Cottolengo de la localidad de Claypole, fue restaurada por el Municipio de Almirante Brown en beneplácito de la comunidad religiosa. Vale señalar que Don Orione le había pedido a la Virgen la gracia de tener un terreno para edificar el Cottolengo prometiendo que construiría una gruta similar a la de Massabielle en Francia; promesa que cumplió. “En un nuevo aniversario de la Virgen de Lourdes, con el equipo municipal hemos realizado una puesta en valor integral de la gruta del Cottolengo Don Orione”, expresó Mariano Cascallares, al tiempo que destacó el trabajo articulado con la institución que continúa y enaltece la obra de San Luis Orione. En tanto, desde la gestión que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, informaron que se llevó adelante la puesta en valor de todo el lugar, con trabajos de pintura, limpieza interior y exterior (parte ornamental), y restauración de los bancos del oratorio y las rejas de entrada. Un nuevo espacio de oración y devoción a nuestra Señora de Lourdes, que tiene una tradición arraigada de milagros atribuidos a su intercesión de sanaciones de problemas de salud, por lo que es la Patrona de los Enfermos. El Papa Francisco destacó que “hoy se celebra la Jornada Mundial del Enfermo. Que la Virgen de Lourdes bendiga a todos los enfermos y a quienes los cuidan con mucho amor”.

